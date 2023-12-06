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В Москве более 20 человек устроили массовую драку
В Москве более 20 человек устроили массовую драку - РИА Новости, 06.12.2023
В Москве более 20 человек устроили массовую драку
Группа граждан устроила потасовку на юго-востоке столицы, четверо участников получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД России. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T22:56
2023-12-06T22:56
2023-12-06T23:01
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Группа граждан устроила потасовку на юго-востоке столицы, четверо участников получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД России.По данным ведомства, сегодня около 19:00 в полицию поступило сообщение о массовой драке на Угрешской улице."Предварительно установлено, что между группами граждан произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В результате конфликта четыре человека получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение", — рассказали в московской полиции.В главке также добавили, что в отдел доставлен ряд граждан для проверки. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом. Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, в драке участвовали более 20 человек.
https://ria.ru/20231205/draka-1913860439.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве более 20 человек устроили массовую драку
На юго-востоке Москвы более 20 человек устроили массовую драку
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Группа граждан устроила потасовку на юго-востоке столицы, четверо участников получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД России.
По данным ведомства, сегодня около 19:00 в полицию поступило сообщение о массовой драке на Угрешской улице.
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"Предварительно установлено, что между группами граждан произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В результате конфликта четыре человека получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение", — рассказали в московской полиции.
В главке также добавили, что в отдел доставлен ряд граждан для проверки. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.
Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, в драке участвовали более 20 человек.
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