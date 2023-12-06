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Повздорившие москвичи избили друг друга и машины битой и топором - РИА Новости, 06.12.2023
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11:07 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/draka-1914060602.html
Повздорившие москвичи избили друг друга и машины битой и топором
Повздорившие москвичи избили друг друга и машины битой и топором - РИА Новости, 06.12.2023
Повздорившие москвичи избили друг друга и машины битой и топором
Ссора двух москвичей вылилась в ожесточенную драку с применением биты и топора, которыми они вымещали злость на машинах друг друга, на обоих заведены уголовные... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:07
2023-12-06T11:07
происшествия
россия
москва
владимир васенин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ссора двух москвичей вылилась в ожесточенную драку с применением биты и топора, которыми они вымещали злость на машинах друг друга, на обоих заведены уголовные дела, сообщил журналистам начальник столичного главка МВД России Владимир Васенин. По его словам, между 41-летним и 43-летним мужчинами на Покровской улице на юго-востоке Москвы произошел конфликт по малозначительному поводу. Один из них брызнул перцовым баллончиком в лицо своему оппоненту. "В дальнейшем между гражданами завязалась драка, в ходе которой один из них нанес несколько ударов бейсбольной битой по багажнику автомобиля оппонента, на что последний ответил ударами топором по передней части транспортного средства. По результатам проведенной проверки оба гражданина привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - рассказал Васенин. Кроме того, одному из мужчин причинен вред средней степени тяжести, а суммарный ущерб их машинам превысил 725 тысяч рублей. "Разборку пресекли неравнодушные граждане, после чего оба участника драки обратились в полицию", - заметил Васенин. На видео на сайте "МВД медиа" мужчина брызгает из баллончика, в ответ получает удары битой. Драка переходит в партер, затем оба встают, он ударом левой в голову валит обидчика на асфальт, тот вскакивает и битой начинает крушить белую легковушку. Их пытаются разнять, мужчина подходит к этой машине, достает из багажника топорик и бьет им по капоту, фарам синего авто. В отношении одного участника конфликта возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и части 1 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", в отношении второго – по части 1 статьи 167 УК РФ. Фигуранты под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье 112 УК РФ – лишение свободы до 5 лет, по статье 167 УК РФ - лишение свободы до 2 лет.
https://ria.ru/20230906/mashina-1894605325.html
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происшествия, россия, москва, владимир васенин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Москва, Владимир Васенин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Повздорившие москвичи избили друг друга и машины битой и топором

Ссора двух жителей Москвы переросла в драку с битой и топором

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ссора двух москвичей вылилась в ожесточенную драку с применением биты и топора, которыми они вымещали злость на машинах друг друга, на обоих заведены уголовные дела, сообщил журналистам начальник столичного главка МВД России Владимир Васенин.
По его словам, между 41-летним и 43-летним мужчинами на Покровской улице на юго-востоке Москвы произошел конфликт по малозначительному поводу. Один из них брызнул перцовым баллончиком в лицо своему оппоненту.
"В дальнейшем между гражданами завязалась драка, в ходе которой один из них нанес несколько ударов бейсбольной битой по багажнику автомобиля оппонента, на что последний ответил ударами топором по передней части транспортного средства. По результатам проведенной проверки оба гражданина привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - рассказал Васенин. Кроме того, одному из мужчин причинен вред средней степени тяжести, а суммарный ущерб их машинам превысил 725 тысяч рублей. "Разборку пресекли неравнодушные граждане, после чего оба участника драки обратились в полицию", - заметил Васенин.
На видео на сайте "МВД медиа" мужчина брызгает из баллончика, в ответ получает удары битой. Драка переходит в партер, затем оба встают, он ударом левой в голову валит обидчика на асфальт, тот вскакивает и битой начинает крушить белую легковушку. Их пытаются разнять, мужчина подходит к этой машине, достает из багажника топорик и бьет им по капоту, фарам синего авто.
В отношении одного участника конфликта возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и части 1 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", в отношении второго – по части 1 статьи 167 УК РФ. Фигуранты под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье 112 УК РФ – лишение свободы до 5 лет, по статье 167 УК РФ - лишение свободы до 2 лет.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Житель Воронежа наехал машиной на мужчину, с которым подрался
6 сентября, 18:35
 
ПроисшествияРоссияМоскваВладимир ВасенинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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