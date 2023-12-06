https://ria.ru/20231206/draka-1914060602.html

Повздорившие москвичи избили друг друга и машины битой и топором

Повздорившие москвичи избили друг друга и машины битой и топором - РИА Новости, 06.12.2023

Повздорившие москвичи избили друг друга и машины битой и топором

Ссора двух москвичей вылилась в ожесточенную драку с применением биты и топора, которыми они вымещали злость на машинах друг друга, на обоих заведены уголовные... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:07

2023-12-06T11:07

2023-12-06T11:07

происшествия

россия

москва

владимир васенин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ссора двух москвичей вылилась в ожесточенную драку с применением биты и топора, которыми они вымещали злость на машинах друг друга, на обоих заведены уголовные дела, сообщил журналистам начальник столичного главка МВД России Владимир Васенин. По его словам, между 41-летним и 43-летним мужчинами на Покровской улице на юго-востоке Москвы произошел конфликт по малозначительному поводу. Один из них брызнул перцовым баллончиком в лицо своему оппоненту. "В дальнейшем между гражданами завязалась драка, в ходе которой один из них нанес несколько ударов бейсбольной битой по багажнику автомобиля оппонента, на что последний ответил ударами топором по передней части транспортного средства. По результатам проведенной проверки оба гражданина привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - рассказал Васенин. Кроме того, одному из мужчин причинен вред средней степени тяжести, а суммарный ущерб их машинам превысил 725 тысяч рублей. "Разборку пресекли неравнодушные граждане, после чего оба участника драки обратились в полицию", - заметил Васенин. На видео на сайте "МВД медиа" мужчина брызгает из баллончика, в ответ получает удары битой. Драка переходит в партер, затем оба встают, он ударом левой в голову валит обидчика на асфальт, тот вскакивает и битой начинает крушить белую легковушку. Их пытаются разнять, мужчина подходит к этой машине, достает из багажника топорик и бьет им по капоту, фарам синего авто. В отношении одного участника конфликта возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и части 1 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", в отношении второго – по части 1 статьи 167 УК РФ. Фигуранты под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье 112 УК РФ – лишение свободы до 5 лет, по статье 167 УК РФ - лишение свободы до 2 лет.

https://ria.ru/20230906/mashina-1894605325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, владимир васенин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)