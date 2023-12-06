https://ria.ru/20231206/donetsk-1914087819.html

ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника на Донецк

ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 06.12.2023

ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:56

2023-12-06T12:56

2023-12-06T12:56

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 11.20 сбросили 2 боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

https://ria.ru/20231206/obstrel-1914085952.html

https://ria.ru/20231206/obstrel-1914007715.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк