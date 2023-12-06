https://ria.ru/20231206/donetsk-1914087819.html
ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 06.12.2023
ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:56
2023-12-06T12:56
2023-12-06T12:56
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 11.20 сбросили 2 боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен один боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20231206/obstrel-1914085952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ сбросили еще один боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка