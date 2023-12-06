https://ria.ru/20231206/donetsk-1914070817.html
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Донецке
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 06.12.2023
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Донецке
Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:52
2023-12-06T11:52
2023-12-06T11:52
специальная военная операция на украине
происшествия
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912032555_34:0:1318:722_1920x0_80_0_0_d4ab137d3bc83bf39f774fe6844eaaea.png
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - город Донецк (Кировский район): сброшено два боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20231206/obstrel-1914049383.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912032555_216:0:1179:722_1920x0_80_0_0_11d44e66b973405630dcc004dc07789c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Донецке
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка