https://ria.ru/20231206/donetsk-1914070817.html

ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Донецке

ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 06.12.2023

ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Донецке

Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:52

2023-12-06T11:52

2023-12-06T11:52

специальная военная операция на украине

происшествия

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - город Донецк (Кировский район): сброшено два боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

https://ria.ru/20231206/obstrel-1914049383.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк