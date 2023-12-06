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ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 06.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/donetsk-1914070817.html
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Донецке
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 06.12.2023
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Донецке
Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:52
2023-12-06T11:52
специальная военная операция на украине
происшествия
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - город Донецк (Кировский район): сброшено два боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20231206/obstrel-1914049383.html
кировский район
донецк
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происшествия, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Донецке

ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка

© РИА Новости Последствия украинского обстрела в Донецке
Последствия украинского обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - город Донецк (Кировский район): сброшено два боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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