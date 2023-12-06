https://ria.ru/20231206/donbass-1914089528.html

ВСУ за месяц 14 раз обстреляли ЛНР, сообщила омбудсмен

ВСУ за месяц 14 раз обстреляли ЛНР, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 06.12.2023

ВСУ за месяц 14 раз обстреляли ЛНР, сообщила омбудсмен

Украинские войска за месяц 14 раз подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики, в результате один мирный житель погиб, еще шестеро пострадали,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:04

2023-12-06T13:04

2023-12-06T13:17

в мире

луганская народная республика

виктория сердюкова

вооруженные силы украины

михаил филипоненко

украина

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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска за месяц 14 раз подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики, в результате один мирный житель погиб, еще шестеро пострадали, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. В Telegram-канале Сердюковой приводится инфографика, согласно которой в ЛНР с 1 по 31 ноября погиб один мирный житель, пострадали еще шесть человек. За месяц ВСУ 14 раз обстреляли ЛНР, огонь велся по восьми населенным пунктам. В результате разрушено или повреждено 19 объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, омбудсмен напомнила, что 8 ноября в результате взрыва неустановленного взрывного устройства под днищем автомобиля погиб депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Михаил Филипоненко. Сердюкова подчеркнула, что фактические цифры жертв, пострадавших и повреждений могут быть значительно выше, так как информация из мест, регулярно обстреливаемых со стороны ВСУ, поступает после фиксации на месте. "Информация о всех выявленных фактах преступных действий вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей ЛНР направлена в международные правозащитные организации", - подытожила Сердюкова.

https://ria.ru/20231202/obstrel-1913387042.html

https://ria.ru/20231205/obstrel-1913776008.html

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, виктория сердюкова, вооруженные силы украины, михаил филипоненко, украина