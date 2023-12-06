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ВСУ за месяц 14 раз обстреляли ЛНР, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 06.12.2023
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13:04 06.12.2023 (обновлено: 13:17 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/donbass-1914089528.html
ВСУ за месяц 14 раз обстреляли ЛНР, сообщила омбудсмен
ВСУ за месяц 14 раз обстреляли ЛНР, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 06.12.2023
ВСУ за месяц 14 раз обстреляли ЛНР, сообщила омбудсмен
Украинские войска за месяц 14 раз подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики, в результате один мирный житель погиб, еще шестеро пострадали,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:04
2023-12-06T13:17
в мире
луганская народная республика
виктория сердюкова
вооруженные силы украины
михаил филипоненко
украина
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска за месяц 14 раз подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики, в результате один мирный житель погиб, еще шестеро пострадали, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. В Telegram-канале Сердюковой приводится инфографика, согласно которой в ЛНР с 1 по 31 ноября погиб один мирный житель, пострадали еще шесть человек. За месяц ВСУ 14 раз обстреляли ЛНР, огонь велся по восьми населенным пунктам. В результате разрушено или повреждено 19 объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, омбудсмен напомнила, что 8 ноября в результате взрыва неустановленного взрывного устройства под днищем автомобиля погиб депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Михаил Филипоненко. Сердюкова подчеркнула, что фактические цифры жертв, пострадавших и повреждений могут быть значительно выше, так как информация из мест, регулярно обстреливаемых со стороны ВСУ, поступает после фиксации на месте. "Информация о всех выявленных фактах преступных действий вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей ЛНР направлена в международные правозащитные организации", - подытожила Сердюкова.
https://ria.ru/20231202/obstrel-1913387042.html
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в мире, луганская народная республика, виктория сердюкова, вооруженные силы украины, михаил филипоненко, украина
В мире, Луганская Народная Республика, Виктория Сердюкова, Вооруженные силы Украины, Михаил Филипоненко, Украина
ВСУ за месяц 14 раз обстреляли ЛНР, сообщила омбудсмен

Омбудсмен: ВСУ за месяц 14 раз обстреляли ЛНР, шесть мирных жителей ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска за месяц 14 раз подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики, в результате один мирный житель погиб, еще шестеро пострадали, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
В Telegram-канале Сердюковой приводится инфографика, согласно которой в ЛНР с 1 по 31 ноября погиб один мирный житель, пострадали еще шесть человек. За месяц ВСУ 14 раз обстреляли ЛНР, огонь велся по восьми населенным пунктам. В результате разрушено или повреждено 19 объектов гражданской инфраструктуры.
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Кроме того, омбудсмен напомнила, что 8 ноября в результате взрыва неустановленного взрывного устройства под днищем автомобиля погиб депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Михаил Филипоненко.
Сердюкова подчеркнула, что фактические цифры жертв, пострадавших и повреждений могут быть значительно выше, так как информация из мест, регулярно обстреливаемых со стороны ВСУ, поступает после фиксации на месте.
"Информация о всех выявленных фактах преступных действий вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей ЛНР направлена в международные правозащитные организации", - подытожила Сердюкова.
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