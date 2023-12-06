https://ria.ru/20231206/dollar-1914026871.html

Курс доллара впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей

Курс доллара впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей - РИА Новости, 06.12.2023

Курс доллара впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей

Курс рубля снижается в среду к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась выше 93 рублей впервые с 3 ноября, китайская торгуется по 12,97 рубля,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T07:55

2023-12-06T07:55

2023-12-06T07:55

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Курс рубля снижается в среду к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась выше 93 рублей впервые с 3 ноября, китайская торгуется по 12,97 рубля, европейская - по 100,4 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.44 мск растет на 69 копеек, до 92,97 рубля и минутами ранее уже поднимался выше 93 рублей, юань повышается на 9 копеек, до 12,97 рубля, евро – на 42 копейки, до 100,4 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа