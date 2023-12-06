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Курс доллара впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей
Курс доллара впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей - РИА Новости, 06.12.2023
Курс доллара впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей
Курс рубля снижается в среду к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась выше 93 рублей впервые с 3 ноября, китайская торгуется по 12,97 рубля,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:55
2023-12-06T07:55
2023-12-06T07:55
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экономика
московская биржа
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Курс рубля снижается в среду к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась выше 93 рублей впервые с 3 ноября, китайская торгуется по 12,97 рубля, европейская - по 100,4 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.44 мск растет на 69 копеек, до 92,97 рубля и минутами ранее уже поднимался выше 93 рублей, юань повышается на 9 копеек, до 12,97 рубля, евро – на 42 копейки, до 100,4 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей
Курс доллара на Московской бирже впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Курс рубля снижается в среду к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась выше 93 рублей впервые с 3 ноября, китайская торгуется по 12,97 рубля, европейская - по 100,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.44 мск растет на 69 копеек, до 92,97 рубля и минутами ранее уже поднимался выше 93 рублей, юань повышается на 9 копеек, до 12,97 рубля, евро – на 42 копейки, до 100,4 рубля.