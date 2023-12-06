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Курс доллара впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей - РИА Новости, 06.12.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
07:55 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/dollar-1914026871.html
Курс доллара впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей
Курс доллара впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей - РИА Новости, 06.12.2023
Курс доллара впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей
Курс рубля снижается в среду к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась выше 93 рублей впервые с 3 ноября, китайская торгуется по 12,97 рубля,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:55
2023-12-06T07:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Курс рубля снижается в среду к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась выше 93 рублей впервые с 3 ноября, китайская торгуется по 12,97 рубля, европейская - по 100,4 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.44 мск растет на 69 копеек, до 92,97 рубля и минутами ранее уже поднимался выше 93 рублей, юань повышается на 9 копеек, до 12,97 рубля, евро – на 42 копейки, до 100,4 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей

Курс доллара на Московской бирже впервые с 3 ноября поднялся выше 93 рублей

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Курс рубля снижается в среду к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась выше 93 рублей впервые с 3 ноября, китайская торгуется по 12,97 рубля, европейская - по 100,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.44 мск растет на 69 копеек, до 92,97 рубля и минутами ранее уже поднимался выше 93 рублей, юань повышается на 9 копеек, до 12,97 рубля, евро – на 42 копейки, до 100,4 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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