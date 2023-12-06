https://ria.ru/20231206/diplomatiya-1914081918.html

Ван И назвал главный приоритет в палестино-израильском конфликте

Ван И назвал главный приоритет в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 06.12.2023

Ван И назвал главный приоритет в палестино-израильском конфликте

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что главным приоритетом в контексте палестино-израильского конфликта... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:32

2023-12-06T12:32

2023-12-06T12:32

в мире

китай

сша

ближний восток

энтони блинкен

ван и (политик)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что главным приоритетом в контексте палестино-израильского конфликта является прекращение огня, сообщает Центральное телевидение Китая. "Стороны обменялись мнениями по палестино-израильскому конфликту и договорились поддерживать связь по ситуации на Ближнем Востоке. Глава МИД КНР Ван И указал, что главным приоритетом является скорейшее прекращение огня и прекращение боевых действий", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20231206/blinken-1914036120.html

китай

сша

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, ближний восток, энтони блинкен, ван и (политик), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году