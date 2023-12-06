https://ria.ru/20231206/diplomatiya-1914081918.html
Ван И назвал главный приоритет в палестино-израильском конфликте
Ван И назвал главный приоритет в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 06.12.2023
Ван И назвал главный приоритет в палестино-израильском конфликте
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что главным приоритетом в контексте палестино-израильского конфликта... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:32
2023-12-06T12:32
2023-12-06T12:32
в мире
китай
сша
ближний восток
энтони блинкен
ван и (политик)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что главным приоритетом в контексте палестино-израильского конфликта является прекращение огня, сообщает Центральное телевидение Китая. "Стороны обменялись мнениями по палестино-израильскому конфликту и договорились поддерживать связь по ситуации на Ближнем Востоке. Глава МИД КНР Ван И указал, что главным приоритетом является скорейшее прекращение огня и прекращение боевых действий", - говорится в сообщении телеканала.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, ближний восток, энтони блинкен, ван и (политик), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Китай, США, Ближний Восток, Энтони Блинкен, Ван И (политик), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ван И назвал главный приоритет в палестино-израильском конфликте
Ван И: приоритетом в палестино-израильском конфликте является прекращение огня