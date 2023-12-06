https://ria.ru/20231206/deputat-1914185473.html
В Подмосковье нашли тело, предположительно, экс-депутата Рады Кивы
В Подмосковье нашли тело, предположительно, экс-депутата Рады Кивы - РИА Новости, 06.12.2023
В Подмосковье нашли тело, предположительно, экс-депутата Рады Кивы
Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:08
2023-12-06T18:08
2023-12-06T20:02
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В деревне Супонево обнаружено, предположительно, тело Ильи Кивы", — сказал собеседник агентства.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Позднее представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в комментарии для телеканала "Общественное" признал причастность ведомства к убийству политика. По его словам, Киву ликвидировали "в ходе спецоперации СБУ". В эфире телеканала "Рада" он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции.На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в государственной измене и покушении на территориальную целостность страны. Сам Кива заявлял, что знал об этом еще 29 января прошлого года. По его словам, на следующий день вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву.В апреле прошлого года он обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.Позднее в том же месяце экс-депутат сообщил, что сотрудники ФСБ и ГРУ предотвратили покушение на него. Киву планировали застрелить в Москве на выходе из личного бронированного автомобиля. Киллерами должны были стать бывшие сотрудники спецслужбы ближневосточной страны, которые с этой целью прибыли в Россию. Бывший парламентарий уточнил, что не увидел своих несостоявшихся убийц и узнал о грозившей ему опасности уже после завершения операции.В ноябре этого года Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в призывах "к агрессивной войне" и насильственной смене власти, госизмене и публичном использовании коммунистической символики. Экс-депутата объявили в международный розыск.
https://ria.ru/20231206/kiva-1914196665.html
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Московская область (Подмосковье), Верховная Рада Украины, Одинцовский район, Илья Кива, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Главное разведывательное управление РФ, Украина, Москва, Убийство экс-депутата Рады Кивы
В Подмосковье нашли тело, предположительно, экс-депутата Рады Кивы
В Подмосковье нашли тело, предположительно, экс-депутата Рады Ильи Кивы