https://ria.ru/20231206/delo-1914144376.html

В Чувашии возбудили дело на замначальника полиции МВД за дебош

В Чувашии возбудили дело на замначальника полиции МВД за дебош - РИА Новости, 06.12.2023

В Чувашии возбудили дело на замначальника полиции МВД за дебош

Уголовное дело о применении насилия к представителю власти возбудили на заместителя начальника полиции МВД по Чувашии Эдуарда Николаева, устроившего скандал в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:51

2023-12-06T15:51

2023-12-06T15:51

происшествия

россия

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Уголовное дело о применении насилия к представителю власти возбудили на заместителя начальника полиции МВД по Чувашии Эдуарда Николаева, устроившего скандал в ресторане в Чебоксарах, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "В ночь с 10 на 11 ноября заместитель начальника полиции МВД по Чувашии, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из ресторанов города Чебоксары, учинил ссору с сотрудниками заведения. Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов предложили правонарушителю для дальнейшего разбирательства проехать в отделение полиции. Будучи недовольным законными действиями по его задержанию, находясь на улице около отдела полиции, задержанный применил насилие в отношении одного из них", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Отмечается, что в ходе следствия также "будет дана процессуальная оценка противоправным действиям подозреваемого в отношении своей супруги, которой он нанес телесные повреждения, вернувшись домой". Ранее в пресс-службе МВД Чувашии сообщили РИА Новости, что сотрудник ведомства "уволен по отрицательным основаниям" по итогам проверки службы собственной безопасности.

https://ria.ru/20231205/arest-1913793271.html

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происшествия, россия, чувашская республика (чувашия)