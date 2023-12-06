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"Кричал на генерала": на брифинге в США о помощи Украине разразился скандал - РИА Новости, 06.12.2023
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02:36 06.12.2023 (обновлено: 03:04 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/brifing-1914012795.html
"Кричал на генерала": на брифинге в США о помощи Украине разразился скандал
"Кричал на генерала": на брифинге в США о помощи Украине разразился скандал - РИА Новости, 06.12.2023
"Кричал на генерала": на брифинге в США о помощи Украине разразился скандал
На "секретном брифинге" в сенате по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю наблюдалась "раздражительная" атмосфера из-за разногласий между... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T02:36
2023-12-06T03:04
в мире
украина
сша
чак шумер
джо байден
митч макконнелл
израиль
сенат сша
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. На "секретном брифинге" в сенате по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю наблюдалась "раздражительная" атмосфера из-за разногласий между республиканцами и демократами, сообщил в соцсети X старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм.Он привел слова лидера демократического большинства в верхней палате конгресса Чака Шумера, заявившего, что лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл "перехватил" тему встречи, начав обсуждение вопроса безопасности границ США.Кроме того, Шумер обвинил неназванного сенатора-республиканца в том, что тот "кричал" на одного из генералов, участвовавшего в брифинге. "И это (граница США. – ред.) вовсе не было целью встречи… Один из них проявил неуважение и начал кричать на генерала, одного из генералов, и спрашивать его, почему тот не поехал на границу", - цитирует Перграм слова лидера демократов в сенате.Также он привел оценки нескольких сенаторов: республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер отмечал "драматичность" встречи, а демократ от Вирджинии, председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер признавал, что "страсти разгорелись".Как ранее заявил член верхней палаты конгресса Митт Ромни, сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения. Свое участие в брифинге "в последний момент" отменил и Владимир Зеленский.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.Шумер во вторник заявил, что предлагает республиканцам внести поправку в предложенный администрацией законопроект, которая бы учитывала их запрос на решение пограничных вопросов. Шумер призвал не затягивать с одобрением предоставления помощи Украине и предположил, что голосование по законопроекту может состояться уже в среду.
https://ria.ru/20231206/senat_ssha-1914007011.html
https://ria.ru/20231206/zelenskiy-1914010842.html
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в мире, украина, сша, чак шумер, джо байден, митч макконнелл, израиль, сенат сша
В мире, Украина, США, Чак Шумер, Джо Байден, Митч Макконнелл, Израиль, Сенат США
"Кричал на генерала": на брифинге в США о помощи Украине разразился скандал

Журналист Fox заявил о препирательствах сенаторов на брифинге по Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. На "секретном брифинге" в сенате по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю наблюдалась "раздражительная" атмосфера из-за разногласий между республиканцами и демократами, сообщил в соцсети X старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм.
Он привел слова лидера демократического большинства в верхней палате конгресса Чака Шумера, заявившего, что лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл "перехватил" тему встречи, начав обсуждение вопроса безопасности границ США.
Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Лидер республиканцев в сенате США призвал не поддерживать помощь Украине
00:28
Кроме того, Шумер обвинил неназванного сенатора-республиканца в том, что тот "кричал" на одного из генералов, участвовавшего в брифинге. "И это (граница США. – ред.) вовсе не было целью встречи… Один из них проявил неуважение и начал кричать на генерала, одного из генералов, и спрашивать его, почему тот не поехал на границу", - цитирует Перграм слова лидера демократов в сенате.
Также он привел оценки нескольких сенаторов: республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер отмечал "драматичность" встречи, а демократ от Вирджинии, председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер признавал, что "страсти разгорелись".
Как ранее заявил член верхней палаты конгресса Митт Ромни, сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения. Свое участие в брифинге "в последний момент" отменил и Владимир Зеленский.
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.
Шумер во вторник заявил, что предлагает республиканцам внести поправку в предложенный администрацией законопроект, которая бы учитывала их запрос на решение пограничных вопросов. Шумер призвал не затягивать с одобрением предоставления помощи Украине и предположил, что голосование по законопроекту может состояться уже в среду.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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В миреУкраинаСШАЧак ШумерДжо БайденМитч МакконнеллИзраильСенат США
 
 
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