В Приморье будут судить замглавы ЗАТО за "транспортную блокаду" поселка
Замглавы ЗАТО в Приморье будут судить за транспортную блокаду островного поселка
суд. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Заместителя главы ЗАТО Фокино в Приморье будут судить за халатность при организации паромного сообщения островного поселка Путятин, из-за которой жители острова несколько месяцев оставались без транспортной связи с материком, сообщает прокуратура Приморья.
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"Мужчине предъявлено обвинение в том, что в период с июня 2021 по январь 2023 года в силу своих должностных обязанностей он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства, дорожной деятельности и транспорта на территории муниципального образования, зная о необходимости постановки на длительный ремонт баржи, осуществляющей морскую перевозку пассажиров по маршруту "п. Дунай – п. Путятин", не принял достаточных мер к поиску альтернативного транспорта", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Отмечается, что в результате халатности замглавы с июля 2022 года переправа жителей острова Путятин на материковую часть ЗАТО Фокино была нарушена, а с ноября 2022 года по январь 2023 года была фактически невозможной, что "повлекло существенное нарушение конституционных прав граждан". Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) рассмотрит Фокинский городской суд, уточнили в надзорном ведомстве.
Остров Путятина оставался без регулярного сообщения с материком с лета 2022 года до 16 января 2023 года из-за затянувшегося ремонта плашкоута "Путятин". Замминистра транспорта Приморья Григорий Плотницкий, не сумевший возобновить рейсы плашкоута до Нового года, был отправлен в отставку. СУСК по Приморскому краю были возбуждены уголовные дела по факту срыва сроков ремонта плашкоута и предоставления субсидий на 14,5 миллионов рублей компании-перевозчику во время простоя судна. В январе скончалась многодетная жительница Путятина, не получившая вовремя медицинскую помощь – из-за отсутствия паромного сообщения она добиралась до больницы на материке почти сутки после ухудшения самочувствия и осмотра фельдшером на острове. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. После трагического случая глава поселка Путятин написала заявление об увольнении.