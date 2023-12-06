https://ria.ru/20231206/blokada-1914026029.html

В Приморье будут судить замглавы ЗАТО за "транспортную блокаду" поселка

В Приморье будут судить замглавы ЗАТО за "транспортную блокаду" поселка - РИА Новости, 06.12.2023

В Приморье будут судить замглавы ЗАТО за "транспортную блокаду" поселка

Заместителя главы ЗАТО Фокино в Приморье будут судить за халатность при организации паромного сообщения островного поселка Путятин, из-за которой жители острова РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T07:49

2023-12-06T07:49

2023-12-06T07:49

фокино

россия

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек - РИА Новости. Заместителя главы ЗАТО Фокино в Приморье будут судить за халатность при организации паромного сообщения островного поселка Путятин, из-за которой жители острова несколько месяцев оставались без транспортной связи с материком, сообщает прокуратура Приморья. "Мужчине предъявлено обвинение в том, что в период с июня 2021 по январь 2023 года в силу своих должностных обязанностей он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства, дорожной деятельности и транспорта на территории муниципального образования, зная о необходимости постановки на длительный ремонт баржи, осуществляющей морскую перевозку пассажиров по маршруту "п. Дунай – п. Путятин", не принял достаточных мер к поиску альтернативного транспорта", - говорится в сообщении краевой прокуратуры. Отмечается, что в результате халатности замглавы с июля 2022 года переправа жителей острова Путятин на материковую часть ЗАТО Фокино была нарушена, а с ноября 2022 года по январь 2023 года была фактически невозможной, что "повлекло существенное нарушение конституционных прав граждан". Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) рассмотрит Фокинский городской суд, уточнили в надзорном ведомстве. Остров Путятина оставался без регулярного сообщения с материком с лета 2022 года до 16 января 2023 года из-за затянувшегося ремонта плашкоута "Путятин". Замминистра транспорта Приморья Григорий Плотницкий, не сумевший возобновить рейсы плашкоута до Нового года, был отправлен в отставку. СУСК по Приморскому краю были возбуждены уголовные дела по факту срыва сроков ремонта плашкоута и предоставления субсидий на 14,5 миллионов рублей компании-перевозчику во время простоя судна. В январе скончалась многодетная жительница Путятина, не получившая вовремя медицинскую помощь – из-за отсутствия паромного сообщения она добиралась до больницы на материке почти сутки после ухудшения самочувствия и осмотра фельдшером на острове. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. После трагического случая глава поселка Путятин написала заявление об увольнении.

https://ria.ru/20231201/vzyatka-1913234624.html

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фокино, россия, происшествия, приморский край