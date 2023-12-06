https://ria.ru/20231206/bilayn-1913922038.html

Билайн бизнес увеличил точность распознавания речи до 90%

Билайн бизнес увеличил точность распознавания речи до 90% - РИА Новости, 06.12.2023

Билайн бизнес увеличил точность распознавания речи до 90%

Сервис речевой аналитики телефонных звонков от билайн бизнес* основан на собственных технологиях распознавания речи и семантического анализа и позволяет... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:00

2023-12-06T10:00

2023-12-06T10:00

технологии

россия

билайн

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Сервис речевой аналитики телефонных звонков от билайн бизнес* основан на собственных технологиях распознавания речи и семантического анализа и позволяет заказчикам получать разговоры сотрудников и клиентов в текстовом виде, отслеживать использование ключевых слов, соответствие заданному скрипту, а также скорость речи, факт и момент перебивания, сообщает пресс-служба компании.При этом заказчик сам уведомляет клиентов о том, что разговор записывается, и при необходимости собирает согласие. Записи обрабатываются только с использованием программного обеспечения без доступа сотрудников билайна к содержанию и оценке категорий данных, говорится в сообщении.Для создания сервиса команда дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам подготовила систему транскрибации разговоров* и подсчета характеристик, состоящую из обширного ансамбля моделей, обученных на тысячах часов аудиоданных и миллионах строк текста. Качеству подготовки данных для обучения модели уделили особое внимание, что позволило получить точность до 90% для аудио, обрабатываемого из телефонного канала. Измерения проводились по методике WRR (процент правильно распознанных слов) на данных собственного кол-центра, пояснили в пресс-службе.Там добавили, что решение, основанное на глубоких нейронных сетях, может обрабатывать десятки миллионов минут аудиозаписей в месяц и работать с записью заказчика в режиме реального времени или отложенной обработки. Сервис речевой аналитики размещен в облаке билайн бизнес, которое включает инструменты для безопасного хранения данных. А сама система транскрибации разговоров сотрудников и клиентов может предоставляться в формате SDK (набора средств для настройки ПО), для легкой интеграции в контур заказчика."С одной стороны, у билайна достаточное количество аудиоинформации из собственного кол-центра, с другой стороны – нам важно анализировать разговоры и улучшать клиентский сервис. Так появился собственный аудиодвижок, используемый в командах, которые работают с клиентским сервисом или звонками, например, в антиспаме и антифроде, а также контактном центре корпоративных клиентов. В наших планах – встроить технологию распознавания речи и семантического анализа в продукты и сервисы для заказчиков, владеющих большим объемом неструктурированной и нераспознанной аудиоинформации, – это банки, авиакомпании, клиники, госпредприятия. В ближайших планах команды – внедрить модели для распознавания речи в офлайн-точках обслуживания. Недавно мы зарегистрировали ПО в Роспатенте и работаем над тем, чтобы войти в Реестр российского ПО", – привели в пресс-службе слова директора по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО "ВымпелКом" Константина Романова.*Все сервисы, указанные в тексте, соответствуют возрастной категории 18+Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWuokVkERS

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, билайн