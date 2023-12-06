https://ria.ru/20231206/bezdomnye-1914034165.html
В Москве открыли дополнительные пункты обогрева для бездомных
В Москве открыли дополнительные пункты обогрева для бездомных - РИА Новости, 06.12.2023
В Москве открыли дополнительные пункты обогрева для бездомных
Дополнительные пункты обогрева для бездомных людей открыли в Москве из-за похолодания, теперь в городе работает 14 таких точек, сообщила журналистам заммэра... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:09
2023-12-06T09:09
2023-12-06T09:09
москва
анастасия ракова
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Дополнительные пункты обогрева для бездомных людей открыли в Москве из-за похолодания, теперь в городе работает 14 таких точек, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы приняли решение об увеличении пунктов обогрева, которые остаются востребованными среди бездомных людей. Теперь в городе работает 14 таких точек, которые обеспечивают около 700 мест для одновременного обогрева бездомных людей. Они расположены на привокзальных территориях и возле отделений центра социальной адаптации", - сказала Ракова. Она уточнила, что дополнительные пункты появились возле Савеловского вокзала и Щелковского автовокзала. В них можно согреться, получить первую медицинскую помощь и поддержку специалистов Центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки. Также Ракова попросила москвичей внимательнее отнестись к бездомным людям и вызывать "Социальный патруль". Это бригада специалистов, которые предлагают поддержку бездомным: при необходимости вызовут скорую помощь, расскажут, где можно поесть, помыться, постирать и высушить одежду, получить теплую одежду, переночевать. Заммэра уточнила, что в период холодов "Социальный патруль" переходит в интенсивный режим работы на основных маршрутах. К пяти бригадам добавили еще две дополнительные для патрулирования улиц города.
https://ria.ru/20231111/bezdomnye-1908840297.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ракова , общество
Москва, Анастасия Ракова , Общество
В Москве открыли дополнительные пункты обогрева для бездомных
В Москве открыли дополнительные пункты обогрева для бездомных из-за похолодания
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Дополнительные пункты обогрева для бездомных людей открыли в Москве из-за похолодания, теперь в городе работает 14 таких точек, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы приняли решение об увеличении пунктов обогрева, которые остаются востребованными среди бездомных людей. Теперь в городе работает 14 таких точек, которые обеспечивают около 700 мест для одновременного обогрева бездомных людей. Они расположены на привокзальных территориях и возле отделений центра социальной адаптации", - сказала Ракова.
Она уточнила, что дополнительные пункты появились возле Савеловского вокзала и Щелковского автовокзала. В них можно согреться, получить первую медицинскую помощь и поддержку специалистов Центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки.
Также Ракова
попросила москвичей внимательнее отнестись к бездомным людям и вызывать "Социальный патруль". Это бригада специалистов, которые предлагают поддержку бездомным: при необходимости вызовут скорую помощь, расскажут, где можно поесть, помыться, постирать и высушить одежду, получить теплую одежду, переночевать. Заммэра уточнила, что в период холодов "Социальный патруль" переходит в интенсивный режим работы на основных маршрутах. К пяти бригадам добавили еще две дополнительные для патрулирования улиц города.
С улиц Сан-Франциско выгоняют бездомных