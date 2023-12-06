https://ria.ru/20231206/bespilotniki-1914018959.html
Ивановские десантники уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ
Ивановские десантники уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
Ивановские десантники уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ивановских десантников уничтожили три разведывательных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T05:13
2023-12-06T05:13
2023-12-06T10:30
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ивановских десантников уничтожили три разведывательных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России."После обнаружения воздушных целей десантники тремя пусками ракет с временных и основных стартовых позиций из ПЗРК "Верба" и ЗРК "Стрела-10", уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ, среди которых Fly Eye, "Лелека-100" и "Фурия", — рассказали в ведомстве.Подразделения ПВО ВДВ постоянно прикрывают части и подразделения от нападения с воздуха и разведки противника. Так, на Артемовском направлении ивановские десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать летательные аппараты противника.В министерстве отметили, что за все время проведения спецоперации расчеты ПВО ВДВ сбили сотни различных БПЛА украинских войск. Так, только за прошедшую неделю один из расчетов ПВО ивановских десантников сбил в небе над российскими позициями около десяти разведывательных беспилотников ВСУ.
https://ria.ru/20231206/artilleriya-1914018579.html
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Ивановские десантники сбили три беспилотника ВСУ на Артемовском направлении
Расчеты ПВО ивановских десантников сбили три разведывательных беспилотника ВСУ на артемовском направлении, сообщает Минобороны РФ. Пуски производились из ПЗРК "Верба" и ЗРК "Стрела-10".
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Ивановские десантники уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ
Подразделения ПВО ивановских десантников уничтожили три БПЛА ВСУ
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ивановских десантников уничтожили три разведывательных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.
"После обнаружения воздушных целей десантники тремя пусками ракет с временных и основных стартовых позиций из ПЗРК "Верба" и ЗРК "Стрела-10", уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ, среди которых Fly Eye, "Лелека-100" и "Фурия", — рассказали в ведомстве.
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Подразделения ПВО ВДВ
постоянно прикрывают части и подразделения от нападения с воздуха и разведки противника. Так, на Артемовском направлении ивановские десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать летательные аппараты противника.
В министерстве отметили, что за все время проведения спецоперации расчеты ПВО ВДВ сбили сотни различных БПЛА украинских войск. Так, только за прошедшую неделю один из расчетов ПВО ивановских десантников сбил в небе над российскими позициями около десяти разведывательных беспилотников ВСУ.
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