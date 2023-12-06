Рейтинг@Mail.ru
Ивановские десантники уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 06.12.2023 (обновлено: 10:30 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/bespilotniki-1914018959.html
Ивановские десантники уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ
Ивановские десантники уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
Ивановские десантники уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ивановских десантников уничтожили три разведывательных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T05:13
2023-12-06T10:30
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914030461_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b2aec07da0a984b6c652c9fd08b5719.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ивановских десантников уничтожили три разведывательных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России."После обнаружения воздушных целей десантники тремя пусками ракет с временных и основных стартовых позиций из ПЗРК "Верба" и ЗРК "Стрела-10", уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ, среди которых Fly Eye, "Лелека-100" и "Фурия", — рассказали в ведомстве.Подразделения ПВО ВДВ постоянно прикрывают части и подразделения от нападения с воздуха и разведки противника. Так, на Артемовском направлении ивановские десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать летательные аппараты противника.В министерстве отметили, что за все время проведения спецоперации расчеты ПВО ВДВ сбили сотни различных БПЛА украинских войск. Так, только за прошедшую неделю один из расчетов ПВО ивановских десантников сбил в небе над российскими позициями около десяти разведывательных беспилотников ВСУ.
https://ria.ru/20231206/artilleriya-1914018579.html
https://ria.ru/20231206/mi-28n-1914018692.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ивановские десантники сбили три беспилотника ВСУ на Артемовском направлении
Расчеты ПВО ивановских десантников сбили три разведывательных беспилотника ВСУ на артемовском направлении, сообщает Минобороны РФ. Пуски производились из ПЗРК "Верба" и ЗРК "Стрела-10".
2023-12-06T05:13
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914030461_340:0:1780:1080_1920x0_80_0_0_9fb6fb0b85c969937bfa373a02bcd6f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Ивановские десантники уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ

Подразделения ПВО ивановских десантников уничтожили три БПЛА ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ивановских десантников уничтожили три разведывательных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.
"После обнаружения воздушных целей десантники тремя пусками ракет с временных и основных стартовых позиций из ПЗРК "Верба" и ЗРК "Стрела-10", уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ, среди которых Fly Eye, "Лелека-100" и "Фурия", — рассказали в ведомстве.
Стрельба из гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Артиллерия уничтожила на Краснолиманском направлении транспорт ВСУ
Вчера, 05:06
Подразделения ПВО ВДВ постоянно прикрывают части и подразделения от нападения с воздуха и разведки противника. Так, на Артемовском направлении ивановские десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать летательные аппараты противника.
В министерстве отметили, что за все время проведения спецоперации расчеты ПВО ВДВ сбили сотни различных БПЛА украинских войск. Так, только за прошедшую неделю один из расчетов ПВО ивановских десантников сбил в небе над российскими позициями около десяти разведывательных беспилотников ВСУ.
Ударный вертолет Ми-28Н Ночной охотник - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ
Вчера, 05:08
 
РоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала