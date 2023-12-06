Рейтинг@Mail.ru
Росстат представил статистику о россиянах с доходами за чертой бедности - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 06.12.2023 (обновлено: 19:52 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/bednost-1914210786.html
Росстат представил статистику о россиянах с доходами за чертой бедности
Росстат представил статистику о россиянах с доходами за чертой бедности - РИА Новости, 06.12.2023
Росстат представил статистику о россиянах с доходами за чертой бедности
Численность населения Россия с денежными доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2023 года составила 14,8 миллиона человек, или 10,2% жителей страны,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T19:46
2023-12-06T19:52
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114212_0:442:2730:1978_1920x0_80_0_0_955521fd82b2bee2a43c411c8d710c42.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Численность населения Россия с денежными доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2023 года составила 14,8 миллиона человек, или 10,2% жителей страны, следует из предварительных данных Росстата. Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально увеличивается по уровню инфляции. Как следует из данных Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года была на уровне 11 329 рублей. В третьем квартале текущего года значение границы бедности составило 14 392 рубля (рост на 27% к четвертому кварталу 2020 года). "Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 14,8 миллиона человек, или 10,2% жителей страны, что на 0,5 миллиона человек меньше, чем в третьем квартале 2022 года. На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат и пенсий", - говорится в комментарии статистического ведомства. В первом квартале численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности составляла 19,6 миллиона человек, или 13,5%; во втором квартале - 15,7 миллиона человек, или 10,8%. Также Росстат сообщил, что по итогам января-сентября 2023 года число тех, чьи доходы были ниже границы бедности, в годовом выражении сократилось на 1,2 миллиона человек (с 17,2 миллиона человек до 16 миллионов человек) или на 0,7 п.п. (с 11,8% до 11,1%). По данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в РФ в 2022 году составила 14,3 миллиона человек, или 9,8%.
https://ria.ru/20230705/golikova-1882463179.html
https://ria.ru/20231016/dokhody-1902957395.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852114212_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f6f334d9c939532564bc7bfb5914d38b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат представил статистику о россиянах с доходами за чертой бедности

Росстат: россиян с доходами за чертой бедности стало меньше на 0,5 млн человек

© iStock.com / FascinadoraМужчина достает банкноты из кошелька
Мужчина достает банкноты из кошелька - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© iStock.com / Fascinadora
Мужчина достает банкноты из кошелька. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Численность населения Россия с денежными доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2023 года составила 14,8 миллиона человек, или 10,2% жителей страны, следует из предварительных данных Росстата.
Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально увеличивается по уровню инфляции.
Как следует из данных Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года была на уровне 11 329 рублей. В третьем квартале текущего года значение границы бедности составило 14 392 рубля (рост на 27% к четвертому кварталу 2020 года).
"Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 14,8 миллиона человек, или 10,2% жителей страны, что на 0,5 миллиона человек меньше, чем в третьем квартале 2022 года. На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат и пенсий", - говорится в комментарии статистического ведомства.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Голикова назвала регионы, не сумевшие снизить уровень бедности в 2022 году
5 июля, 20:38
В первом квартале численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности составляла 19,6 миллиона человек, или 13,5%; во втором квартале - 15,7 миллиона человек, или 10,8%.
Также Росстат сообщил, что по итогам января-сентября 2023 года число тех, чьи доходы были ниже границы бедности, в годовом выражении сократилось на 1,2 миллиона человек (с 17,2 миллиона человек до 16 миллионов человек) или на 0,7 п.п. (с 11,8% до 11,1%).
По данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в РФ в 2022 году составила 14,3 миллиона человек, или 9,8%.
Мужчина достает банкноты из кошелька - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Названы регионы — лидеры по доходам населения
16 октября, 00:18
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала