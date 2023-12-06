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Байден призвал республиканцев "не стрелять в колено Украине" - РИА Новости, 06.12.2023
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21:34 06.12.2023 (обновлено: 22:02 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/bayden-1914227740.html
Байден призвал республиканцев "не стрелять в колено Украине"
Байден призвал республиканцев "не стрелять в колено Украине" - РИА Новости, 06.12.2023
Байден призвал республиканцев "не стрелять в колено Украине"
Президент США Джо Байден заявил, что республиканская оппозиция стреляет Украине в колено, увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:34
2023-12-06T22:02
в мире
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что республиканская оппозиция стреляет Украине в колено, увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе. &quot;Сейчас они буквально стреляют Украине в колено на поле боя и вредят нашей национальной безопасности&quot;, - сказал Байден, выступая с телевизионным обращением.Он выразил готовность искать компромисс с республиканцами, но те, по его словам, отказываются идти на уступки и вести содержательный диалог. "В первый же день своего президентства я дал понять, что конгрессу надо чинить сломанную иммиграционную систему, потому что мы знаем, что она сломана. И я готов сделать намного больше", - сказал Байден. "Нужны переговоры. Республиканцы не могут получить все, что хотят, без межпартийных компромиссов. Это не ответ", - добавил он. Байден предупредил, что "история будет сурово судить" тех, кто откажется утвердить его запрос о дополнительных 60 миллиардах долларов на нужды Украины. Президент призвал выделить средства до рождественско-новогодних праздников.
https://ria.ru/20231206/bayden-1914222019.html
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914221925.html
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в мире, украина, сша, джо байден
В мире, Украина, США, Джо Байден
Байден призвал республиканцев "не стрелять в колено Украине"

Байден: республиканцы вредят нацбезопасности США отказом в финансировании Киева

© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что республиканская оппозиция стреляет Украине в колено, увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
«

"Сейчас они буквально стреляют Украине в колено на поле боя и вредят нашей национальной безопасности", - сказал Байден, выступая с телевизионным обращением.

Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Байден заявил, что не готов отвернуться от Украины
Вчера, 20:50
Он выразил готовность искать компромисс с республиканцами, но те, по его словам, отказываются идти на уступки и вести содержательный диалог.
«
"В первый же день своего президентства я дал понять, что конгрессу надо чинить сломанную иммиграционную систему, потому что мы знаем, что она сломана. И я готов сделать намного больше", - сказал Байден.
«
"Нужны переговоры. Республиканцы не могут получить все, что хотят, без межпартийных компромиссов. Это не ответ", - добавил он.
Байден предупредил, что "история будет сурово судить" тех, кто откажется утвердить его запрос о дополнительных 60 миллиардах долларов на нужды Украины. Президент призвал выделить средства до рождественско-новогодних праздников.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Украины
Вчера, 20:49
 
В миреУкраинаСШАДжо Байден
 
 
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