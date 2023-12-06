https://ria.ru/20231206/bayden-1914227740.html

Байден призвал республиканцев "не стрелять в колено Украине"

Байден призвал республиканцев "не стрелять в колено Украине" - РИА Новости, 06.12.2023

Байден призвал республиканцев "не стрелять в колено Украине"

Президент США Джо Байден заявил, что республиканская оппозиция стреляет Украине в колено, увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T21:34

2023-12-06T21:34

2023-12-06T22:02

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украина

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что республиканская оппозиция стреляет Украине в колено, увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе. "Сейчас они буквально стреляют Украине в колено на поле боя и вредят нашей национальной безопасности", - сказал Байден, выступая с телевизионным обращением.Он выразил готовность искать компромисс с республиканцами, но те, по его словам, отказываются идти на уступки и вести содержательный диалог. "В первый же день своего президентства я дал понять, что конгрессу надо чинить сломанную иммиграционную систему, потому что мы знаем, что она сломана. И я готов сделать намного больше", - сказал Байден. "Нужны переговоры. Республиканцы не могут получить все, что хотят, без межпартийных компромиссов. Это не ответ", - добавил он. Байден предупредил, что "история будет сурово судить" тех, кто откажется утвердить его запрос о дополнительных 60 миллиардах долларов на нужды Украины. Президент призвал выделить средства до рождественско-новогодних праздников.

https://ria.ru/20231206/bayden-1914222019.html

https://ria.ru/20231206/ukraina-1914221925.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, джо байден