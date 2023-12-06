https://ria.ru/20231206/bayden-1914227740.html
Байден призвал республиканцев "не стрелять в колено Украине"
Байден призвал республиканцев "не стрелять в колено Украине" - РИА Новости, 06.12.2023
Байден призвал республиканцев "не стрелять в колено Украине"
Президент США Джо Байден заявил, что республиканская оппозиция стреляет Украине в колено, увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:34
2023-12-06T21:34
2023-12-06T22:02
в мире
украина
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909787379_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_57b6cb73869ba4c4641dee13063fcec9.jpg
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что республиканская оппозиция стреляет Украине в колено, увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе. "Сейчас они буквально стреляют Украине в колено на поле боя и вредят нашей национальной безопасности", - сказал Байден, выступая с телевизионным обращением.Он выразил готовность искать компромисс с республиканцами, но те, по его словам, отказываются идти на уступки и вести содержательный диалог. "В первый же день своего президентства я дал понять, что конгрессу надо чинить сломанную иммиграционную систему, потому что мы знаем, что она сломана. И я готов сделать намного больше", - сказал Байден. "Нужны переговоры. Республиканцы не могут получить все, что хотят, без межпартийных компромиссов. Это не ответ", - добавил он. Байден предупредил, что "история будет сурово судить" тех, кто откажется утвердить его запрос о дополнительных 60 миллиардах долларов на нужды Украины. Президент призвал выделить средства до рождественско-новогодних праздников.
https://ria.ru/20231206/bayden-1914222019.html
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914221925.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909787379_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_597c849ab2ce78fc7efdd79f4c5c55ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден
В мире, Украина, США, Джо Байден
Байден призвал республиканцев "не стрелять в колено Украине"
Байден: республиканцы вредят нацбезопасности США отказом в финансировании Киева
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что республиканская оппозиция стреляет Украине в колено, увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
«
"Сейчас они буквально стреляют Украине в колено на поле боя и вредят нашей национальной безопасности", - сказал Байден, выступая с телевизионным обращением.
Байден заявил, что не готов отвернуться от Украины
Он выразил готовность искать компромисс с республиканцами, но те, по его словам, отказываются идти на уступки и вести содержательный диалог.
«
"В первый же день своего президентства я дал понять, что конгрессу надо чинить сломанную иммиграционную систему, потому что мы знаем, что она сломана. И я готов сделать намного больше", - сказал Байден.
«
"Нужны переговоры. Республиканцы не могут получить все, что хотят, без межпартийных компромиссов. Это не ответ", - добавил он.
Байден предупредил, что "история будет сурово судить" тех, кто откажется утвердить его запрос о дополнительных 60 миллиардах долларов на нужды Украины. Президент призвал выделить средства до рождественско-новогодних праздников.
Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Украины