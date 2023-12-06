https://ria.ru/20231206/bayden-1914223516.html

Байден уверен, что Россия атакует страны НАТО после победы в СВО

Байден уверен, что Россия атакует страны НАТО после победы в СВО - РИА Новости, 06.12.2023

Байден уверен, что Россия атакует страны НАТО после победы в СВО

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T21:02

2023-12-06T21:02

2023-12-06T21:58

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине."Если (президент РФ Владимир - ред.) Путин возьмет Украину, то он не остановится <…> он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО", - сообщил он в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.Ранее Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.При этом во время визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о следующем пакете помощи на 100 миллионов долларов, однако этот пакет является частью ранее одобренных средств.По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договорится по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.

https://ria.ru/20231206/bayden-1914222019.html

https://ria.ru/20231206/spetsobraschenie-1914222289.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша, нато, сша