Байден уверен, что Россия атакует страны НАТО после победы в СВО
Байден заявил, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.
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"Если (президент РФ Владимир - ред.) Путин возьмет Украину, то он не остановится <…> он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО", - сообщил он в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.
Ранее Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.
Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.
При этом во время визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о следующем пакете помощи на 100 миллионов долларов, однако этот пакет является частью ранее одобренных средств.
По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договорится по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.