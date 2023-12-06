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В Госдуме назвали политику Байдена сумасшествием - РИА Новости, 06.12.2023
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11:00 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/bayden-1914058353.html
В Госдуме назвали политику Байдена сумасшествием
В Госдуме назвали политику Байдена сумасшествием - РИА Новости, 06.12.2023
В Госдуме назвали политику Байдена сумасшествием
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что сумасшествие как раз характеризует курс политики президента США... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:00
2023-12-06T11:00
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что сумасшествие как раз характеризует курс политики президента США Джо Байдена. Ранее Байден заявил, что для Штатов не согласовать новую помощь Украине будет "абсолютным сумасшествием" и несоответствием американским интересам. "Байден живет по принципу: "Государство – это я". Он выдает свои личные корыстные интересы за интересы всего американского народа, и поэтому любое инакомыслие ему кажется душевным расстройством. А по факту мы видим, что сумасшествие как раз сопровождает курс политики Байдена, направленный на разжигание войн и конфликтов по всему миру", - сказал Белик РИА Новости. По его мнению, Байден, ратуя за Украину, прежде всего, отстаивает интересы оружейного лобби США, которому выгодно продолжение украинского конфликта, чтобы приумножь свои капиталы. "История знает немало примеров, когда правитель считал себя единственным нормальным, а всех остальных - сумасшедшими. Вот теперь горькую долю полной ложкой хлебают и в США, когда Байден видит себя украинским освободителем, оружейное лобби стремится навечно укрепиться в списках миллиардеров, ну, а простой американский народ - это лошадка, которая должна все вынести и всех накормить", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html
https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html
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в мире, сша, дмитрий белик, джо байден, госдума рф, россия
В мире, США, Дмитрий Белик, Джо Байден, Госдума РФ, Россия
В Госдуме назвали политику Байдена сумасшествием

Депутат Белик: понятие "сумасшествие" характеризует политический курс Байдена

© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что сумасшествие как раз характеризует курс политики президента США Джо Байдена.
Ранее Байден заявил, что для Штатов не согласовать новую помощь Украине будет "абсолютным сумасшествием" и несоответствием американским интересам.
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"Байден живет по принципу: "Государство – это я". Он выдает свои личные корыстные интересы за интересы всего американского народа, и поэтому любое инакомыслие ему кажется душевным расстройством. А по факту мы видим, что сумасшествие как раз сопровождает курс политики Байдена, направленный на разжигание войн и конфликтов по всему миру", - сказал Белик РИА Новости.
По его мнению, Байден, ратуя за Украину, прежде всего, отстаивает интересы оружейного лобби США, которому выгодно продолжение украинского конфликта, чтобы приумножь свои капиталы.
"История знает немало примеров, когда правитель считал себя единственным нормальным, а всех остальных - сумасшедшими. Вот теперь горькую долю полной ложкой хлебают и в США, когда Байден видит себя украинским освободителем, оружейное лобби стремится навечно укрепиться в списках миллиардеров, ну, а простой американский народ - это лошадка, которая должна все вынести и всех накормить", - подчеркнул депутат.
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В миреСШАДмитрий БеликДжо БайденГосдума РФРоссия
 
 
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