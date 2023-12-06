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Байден рассказал, кто "вынудил" его снова баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 06.12.2023
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00:54 06.12.2023 (обновлено: 01:48 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/bayden-1914007848.html
Байден рассказал, кто "вынудил" его снова баллотироваться в президенты США
Байден рассказал, кто "вынудил" его снова баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 06.12.2023
Байден рассказал, кто "вынудил" его снова баллотироваться в президенты США
Президент США Джо Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошел его предшественник... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T00:54
2023-12-06T01:48
сша
в мире
бостон
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошел его предшественник Дональд Трамп, которому "нельзя позволить победить"."Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить", - сказал он журналистам в Бостоне.Трамп ранее официально зарегистрировался в качестве одного из кандидатов на пост президента США. Именно политика-республиканца ведущие СМИ и аналитики рассматривают в качестве основного конкурента действующему хозяину Белого дома в предстоящей президентской гонке в 2024 году. При этом Трамп является ярым критиком действующего главы государства, обвиняя его в недееспособности и называя его виновником упадка США.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии, помимо Трампа, претендуют губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20231105/bayden-1907521803.html
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сша, в мире, бостон, дональд трамп, джо байден
США, В мире, Бостон, Дональд Трамп, Джо Байден
Байден рассказал, кто "вынудил" его снова баллотироваться в президенты США

Байден заявил, что вновь баллотировался в президенты США, чтобы помешать Трампу

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошел его предшественник Дональд Трамп, которому "нельзя позволить победить".
«
"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить", - сказал он журналистам в Бостоне.
Трамп ранее официально зарегистрировался в качестве одного из кандидатов на пост президента США. Именно политика-республиканца ведущие СМИ и аналитики рассматривают в качестве основного конкурента действующему хозяину Белого дома в предстоящей президентской гонке в 2024 году. При этом Трамп является ярым критиком действующего главы государства, обвиняя его в недееспособности и называя его виновником упадка США.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии, помимо Трампа, претендуют губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Трамп сравнил Байдена с шестилетним ребенком
5 ноября, 02:19
 
СШАВ миреБостонДональд ТрампДжо Байден
 
 
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