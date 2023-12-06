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Задержаны участники банды, в состав которой входили полицейские и военные - РИА Новости, 06.12.2023
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11:22 06.12.2023 (обновлено: 17:24 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/banda-1914064461.html
Задержаны участники банды, в состав которой входили полицейские и военные
Задержаны участники банды, в состав которой входили полицейские и военные - РИА Новости, 06.12.2023
Задержаны участники банды, в состав которой входили полицейские и военные
Полицейские задержали лидера и участников банды, которые, предположительно, убили советника министра путей сообщения и владельца рынка в Москве, сообщила... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:22
2023-12-06T17:24
происшествия
россия
москва
калужская область
ирина волк
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Полицейские задержали лидера и участников банды, которые, предположительно, убили советника министра путей сообщения и владельца рынка в Москве, сообщила представитель МВД Ирина Волк."Криминальная структура была сформирована в конце 90-х годов прошлого века. Ее лидерами стали бывший военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России (в 2006 году погиб в ДТП)", — отметила она.В состав банды входили около двадцати человек, среди них действующие сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск и вооруженных сил, а также гражданские лица.ОПГ специализировалась на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях с применением оружия и взрывных устройств: убийствах, похищениях людей и разбойных нападениях. Их совершали в Москве, Московской и Калужской областях, Красноярском крае и других регионах с 1998 года. Им вменяют:Лидер банды долгое время жил на Украине, где имеет вид на жительство. Он регулярно приезжал в Россию, чтобы координировать действия сообщников. Его и шестерых подельников удалось задержать весной этого года. Среди предъявленных обвинений: убийства, разбой, умышленное уничтожение чужого имущества и незаконный сбыт оружия. В ноябре возбудили уголовное дело о бандитизме. Задержанных содержат в московских СИЗО.Сегодня задержали еще восемь человек, которые причастны к противоправной деятельности. Двое из них — действующие сотрудники правоохранительных органов. Один из задержанных занимал руководящую должность в Росгвардии. Остальные — гражданские лица, некоторые из которых в прошлом проходили службу в органах внутренних дел и внутренних войсках. Сейчас с задержанными проводят следственные действия.
https://ria.ru/20231206/zaderzhanie-1914139461.html
https://ria.ru/20231125/kriminal-1911591731.html
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Обыски у задержанных, обвиняемых в убийствах
МВД показало видео обысков у задержанных участников банды, более 20 лет промышлявшей убийствами и другими тяжкими преступлениями
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происшествия, россия, москва, калужская область, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Москва, Калужская область, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Задержаны участники банды, в состав которой входили полицейские и военные

МВД сообщило о задержании участников банды, в которую входили силовики

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Полицейские задержали лидера и участников банды, которые, предположительно, убили советника министра путей сообщения и владельца рынка в Москве, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
«
"Криминальная структура была сформирована в конце 90-х годов прошлого века. Ее лидерами стали бывший военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России (в 2006 году погиб в ДТП)", — отметила она.
В состав банды входили около двадцати человек, среди них действующие сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск и вооруженных сил, а также гражданские лица.
ОПГ специализировалась на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях с применением оружия и взрывных устройств: убийствах, похищениях людей и разбойных нападениях. Их совершали в Москве, Московской и Калужской областях, Красноярском крае и других регионах с 1998 года. Им вменяют:
  • убийство советника министра путей сообщения в 2002-м в Одинцово;
  • похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в том же году в Москве;
  • покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году в столице;
  • убийства нескольких человек, занимающих высокое положение в преступной иерархии с 2002 по 2003 год;
  • похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004-м.
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Лидер банды долгое время жил на Украине, где имеет вид на жительство. Он регулярно приезжал в Россию, чтобы координировать действия сообщников. Его и шестерых подельников удалось задержать весной этого года. Среди предъявленных обвинений: убийства, разбой, умышленное уничтожение чужого имущества и незаконный сбыт оружия. В ноябре возбудили уголовное дело о бандитизме. Задержанных содержат в московских СИЗО.
Сегодня задержали еще восемь человек, которые причастны к противоправной деятельности. Двое из них — действующие сотрудники правоохранительных органов. Один из задержанных занимал руководящую должность в Росгвардии. Остальные — гражданские лица, некоторые из которых в прошлом проходили службу в органах внутренних дел и внутренних войсках. Сейчас с задержанными проводят следственные действия.
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