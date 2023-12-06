https://ria.ru/20231206/banda-1914064461.html

Задержаны участники банды, в состав которой входили полицейские и военные

Задержаны участники банды, в состав которой входили полицейские и военные - РИА Новости, 06.12.2023

Задержаны участники банды, в состав которой входили полицейские и военные

Полицейские задержали лидера и участников банды, которые, предположительно, убили советника министра путей сообщения и владельца рынка в Москве, сообщила... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:22

2023-12-06T11:22

2023-12-06T17:24

происшествия

россия

москва

калужская область

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Полицейские задержали лидера и участников банды, которые, предположительно, убили советника министра путей сообщения и владельца рынка в Москве, сообщила представитель МВД Ирина Волк."Криминальная структура была сформирована в конце 90-х годов прошлого века. Ее лидерами стали бывший военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России (в 2006 году погиб в ДТП)", — отметила она.В состав банды входили около двадцати человек, среди них действующие сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск и вооруженных сил, а также гражданские лица.ОПГ специализировалась на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях с применением оружия и взрывных устройств: убийствах, похищениях людей и разбойных нападениях. Их совершали в Москве, Московской и Калужской областях, Красноярском крае и других регионах с 1998 года. Им вменяют:Лидер банды долгое время жил на Украине, где имеет вид на жительство. Он регулярно приезжал в Россию, чтобы координировать действия сообщников. Его и шестерых подельников удалось задержать весной этого года. Среди предъявленных обвинений: убийства, разбой, умышленное уничтожение чужого имущества и незаконный сбыт оружия. В ноябре возбудили уголовное дело о бандитизме. Задержанных содержат в московских СИЗО.Сегодня задержали еще восемь человек, которые причастны к противоправной деятельности. Двое из них — действующие сотрудники правоохранительных органов. Один из задержанных занимал руководящую должность в Росгвардии. Остальные — гражданские лица, некоторые из которых в прошлом проходили службу в органах внутренних дел и внутренних войсках. Сейчас с задержанными проводят следственные действия.

https://ria.ru/20231206/zaderzhanie-1914139461.html

https://ria.ru/20231125/kriminal-1911591731.html

россия

москва

калужская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыски у задержанных, обвиняемых в убийствах МВД показало видео обысков у задержанных участников банды, более 20 лет промышлявшей убийствами и другими тяжкими преступлениями 2023-12-06T11:22 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, калужская область, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)