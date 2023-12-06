Задержаны участники банды, в состав которой входили полицейские и военные
МВД сообщило о задержании участников банды, в которую входили силовики
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Полицейские задержали лидера и участников банды, которые, предположительно, убили советника министра путей сообщения и владельца рынка в Москве, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
«
"Криминальная структура была сформирована в конце 90-х годов прошлого века. Ее лидерами стали бывший военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России (в 2006 году погиб в ДТП)", — отметила она.
В состав банды входили около двадцати человек, среди них действующие сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск и вооруженных сил, а также гражданские лица.
ОПГ специализировалась на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях с применением оружия и взрывных устройств: убийствах, похищениях людей и разбойных нападениях. Их совершали в Москве, Московской и Калужской областях, Красноярском крае и других регионах с 1998 года. Им вменяют:
- убийство советника министра путей сообщения в 2002-м в Одинцово;
- похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в том же году в Москве;
- покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году в столице;
- убийства нескольких человек, занимающих высокое положение в преступной иерархии с 2002 по 2003 год;
- похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004-м.
Лидер банды долгое время жил на Украине, где имеет вид на жительство. Он регулярно приезжал в Россию, чтобы координировать действия сообщников. Его и шестерых подельников удалось задержать весной этого года. Среди предъявленных обвинений: убийства, разбой, умышленное уничтожение чужого имущества и незаконный сбыт оружия. В ноябре возбудили уголовное дело о бандитизме. Задержанных содержат в московских СИЗО.
Сегодня задержали еще восемь человек, которые причастны к противоправной деятельности. Двое из них — действующие сотрудники правоохранительных органов. Один из задержанных занимал руководящую должность в Росгвардии. Остальные — гражданские лица, некоторые из которых в прошлом проходили службу в органах внутренних дел и внутренних войсках. Сейчас с задержанными проводят следственные действия.