https://ria.ru/20231206/ataka-1914117111.html

На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ

На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023

На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ

Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила две атаки, ВСУ потеряли до 300 человек и 13 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:28

2023-12-06T14:28

2023-12-06T14:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила две атаки, ВСУ потеряли до 300 человек и 13 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Кирово Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах Клещеевки, Майорска, Андреевки и Марьинки в ДНР."Потери противника составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231206/spetsoperatsiya-1914114474.html

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вооруженные силы украины