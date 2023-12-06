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На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/ataka-1914117111.html
На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ
На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила две атаки, ВСУ потеряли до 300 человек и 13 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:28
2023-12-06T14:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила две атаки, ВСУ потеряли до 300 человек и 13 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Кирово Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах Клещеевки, Майорска, Андреевки и Марьинки в ДНР."Потери противника составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231206/spetsoperatsiya-1914114474.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ

МО: на Донецком направлении отразили две атаки ВСУ, Киев потерял до 300 военных

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВооруженные силы РФ в зоне проведения спецоперации
Вооруженные силы РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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Вооруженные силы РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила две атаки, ВСУ потеряли до 300 человек и 13 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Кирово Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах Клещеевки, Майорска, Андреевки и Марьинки в ДНР.
"Потери противника составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в ведомстве.
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Российские поразили пункты управления трех бригад ВСУ
Вчера, 14:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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