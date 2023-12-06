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К Земле приближается потенциально опасный астероид - РИА Новости, 06.12.2023
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Наука
 
00:42 06.12.2023 (обновлено: 02:32 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/asteroid-1914007532.html
К Земле приближается потенциально опасный астероид
К Земле приближается потенциально опасный астероид - РИА Новости, 06.12.2023
К Земле приближается потенциально опасный астероид
Потенциально опасный астероид 139622 (2001 QQ142) диаметром до 1,2 километра 6 декабря пролетит на расстоянии примерно 5,5 миллиона километров от Земли,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T00:42
2023-12-06T02:32
наука
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Потенциально опасный астероид 139622 (2001 QQ142) диаметром до 1,2 километра 6 декабря пролетит на расстоянии примерно 5,5 миллиона километров от Земли, сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.По данным сайта, астероид максимально приблизится к Земле 6 декабря в 21.00 UTC (00.00 мск). Ожидается, что минимальное расстояние между ним и Землей составит 0,036 астрономической единицы или чуть более 5,5 миллиона километров. Потенциально опасными считаются астрономические объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы или менее 7,5 миллиона километров.Диаметр астероида 139622 (2001 QQ142), по оценкам ученых, может достигать от 540 до 1200 метров. Скорость объекта составляет 6,66 километра в секунду.Астрономы впервые заметили астероид 22 августа 2001 года. Совершив виток по своей орбите, он вернулся в "поле зрения" ученых спустя 22 года.Объект относится к Земля-кроссерам – астероидам, пересекающим орбиту Земли. Однако это не означает, что такой объект обязательно столкнется с планетой.Астрономическая единица — это единица измерения расстояний в космосе, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца.
https://ria.ru/20231113/asteroidy-1908713400.html
https://ria.ru/20230928/asteroid-1899119499.html
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земля, наса
Наука, Земля, НАСА
К Земле приближается потенциально опасный астероид

НАСА: опасный астероид диаметром до 1,2 километра в среду сблизится с Землей

© Фото : Addy Graham/University of ArizonaАстероид в системе Земля - Луна
Астероид в системе Земля - Луна - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Addy Graham/University of Arizona
Астероид в системе Земля - Луна. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Потенциально опасный астероид 139622 (2001 QQ142) диаметром до 1,2 километра 6 декабря пролетит на расстоянии примерно 5,5 миллиона километров от Земли, сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.
По данным сайта, астероид максимально приблизится к Земле 6 декабря в 21.00 UTC (00.00 мск). Ожидается, что минимальное расстояние между ним и Землей составит 0,036 астрономической единицы или чуть более 5,5 миллиона километров. Потенциально опасными считаются астрономические объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы или менее 7,5 миллиона километров.
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Диаметр астероида 139622 (2001 QQ142), по оценкам ученых, может достигать от 540 до 1200 метров. Скорость объекта составляет 6,66 километра в секунду.
Астрономы впервые заметили астероид 22 августа 2001 года. Совершив виток по своей орбите, он вернулся в "поле зрения" ученых спустя 22 года.
Объект относится к Земля-кроссерам – астероидам, пересекающим орбиту Земли. Однако это не означает, что такой объект обязательно столкнется с планетой.
Астрономическая единица — это единица измерения расстояний в космосе, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца.
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