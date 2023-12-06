https://ria.ru/20231206/arkhangelsk-1914038104.html

Главу департамента Архангельска задержали по подозрению во взятке

Главу департамента Архангельска задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 06.12.2023

Главу департамента Архангельска задержали по подозрению во взятке

Следователи в Архангельской области задержали начальника одного из департаментов администрации столицы региона по подозрению в получении взятки на сумму более... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:30

2023-12-06T09:30

2023-12-06T09:41

происшествия

архангельск

архангельская область

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МУРМАНСК, 6 дек - РИА Новости. Следователи в Архангельской области задержали начальника одного из департаментов администрации столицы региона по подозрению в получении взятки на сумму более миллиона рублей при заключении контрактов на устройство ледовых переправ, сообщили в региональном СУСК РФ. "По версии следствия, в период с 2021-го по ноябрь 2023 года работник администрации получил от индивидуальных предпринимателей взятки за беспрепятственное заключение и исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству и содержанию ряда ледовых переправ", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, по предварительным данным, общая сумма незаконно полученного денежного вознаграждения составила более миллиона рублей. Дело возбуждено по трем эпизодам по п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере), также возбуждены дела в отношении двух индивидуальных предпринимателей по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, в крупном размере). По делу проведены обыски, изъята документация, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В сообщении СК не называется точная должность и фамилия задержанного, но, как РИА Новости сообщил источник в экстренных службах региона, речь идет о начальнике управления транспорта и дорожного хозяйства Алексее Калашникове.

https://ria.ru/20231201/vzyatka-1913273451.html

архангельск

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, архангельск, архангельская область