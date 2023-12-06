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В Туле арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве годовалого сына - РИА Новости, 06.12.2023
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16:45 06.12.2023 (обновлено: 17:57 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/arest-1914161614.html
В Туле арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве годовалого сына
В Туле арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве годовалого сына - РИА Новости, 06.12.2023
В Туле арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве годовалого сына
Суд в Туле отправил под арест на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве годовалого сына, сообщает СУСК по области в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:45
2023-12-06T17:57
происшествия
тула
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Суд в Туле отправил под арест на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве годовалого сына, сообщает СУСК по области в телеграм-канале ведомства."По ходатайству следователя… обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), заключен под стражу", - говорится в сообщении. Как сообщало СУСК, годовалого мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, подозреваемый - его отец - был объявлен в розыск, задержан и помещен в больницу. По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, мужчина был госпитализирован из-за травм, нанесенных, предположительно, им самим. На допросе он признал свою вину, ему предъявлено обвинение. Другой источник агентства уточнял, что обвиняемый состоит на учете у психиатра, трагедия произошла в доме его родителей, которые ушли по делам, оставив малыша с отцом. По словам источника, мужчина зарезал ребенка потому, что тот плакал и не успокаивался.Представитель СУСК уточнила РИА Новости в среду, что в рамках расследования уголовного дела обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
https://ria.ru/20231206/smert-1914081431.html
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происшествия, тула, россия
Происшествия, Тула, Россия
В Туле арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве годовалого сына

В Туле мужчину, обвиняемого в убийстве годовалого сына, арестовали на два месяца

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Суд в Туле отправил под арест на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве годовалого сына, сообщает СУСК по области в телеграм-канале ведомства.
«
"По ходатайству следователя… обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), заключен под стражу", - говорится в сообщении.
Как сообщало СУСК, годовалого мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, подозреваемый - его отец - был объявлен в розыск, задержан и помещен в больницу. По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, мужчина был госпитализирован из-за травм, нанесенных, предположительно, им самим.
На допросе он признал свою вину, ему предъявлено обвинение. Другой источник агентства уточнял, что обвиняемый состоит на учете у психиатра, трагедия произошла в доме его родителей, которые ушли по делам, оставив малыша с отцом. По словам источника, мужчина зарезал ребенка потому, что тот плакал и не успокаивался.
Представитель СУСК уточнила РИА Новости в среду, что в рамках расследования уголовного дела обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
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