https://ria.ru/20231206/arest-1914161614.html

В Туле арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве годовалого сына

В Туле арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве годовалого сына - РИА Новости, 06.12.2023

В Туле арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве годовалого сына

Суд в Туле отправил под арест на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве годовалого сына, сообщает СУСК по области в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:45

2023-12-06T16:45

2023-12-06T17:57

происшествия

тула

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Суд в Туле отправил под арест на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве годовалого сына, сообщает СУСК по области в телеграм-канале ведомства."По ходатайству следователя… обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), заключен под стражу", - говорится в сообщении. Как сообщало СУСК, годовалого мальчика нашли зарезанным в квартире в Туле, подозреваемый - его отец - был объявлен в розыск, задержан и помещен в больницу. По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, мужчина был госпитализирован из-за травм, нанесенных, предположительно, им самим. На допросе он признал свою вину, ему предъявлено обвинение. Другой источник агентства уточнял, что обвиняемый состоит на учете у психиатра, трагедия произошла в доме его родителей, которые ушли по делам, оставив малыша с отцом. По словам источника, мужчина зарезал ребенка потому, что тот плакал и не успокаивался.Представитель СУСК уточнила РИА Новости в среду, что в рамках расследования уголовного дела обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

https://ria.ru/20231206/smert-1914081431.html

тула

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тула, россия