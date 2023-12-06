https://ria.ru/20231206/amnistiya-1914069336.html

В Госдуме выступили против амнистии по тяжким и особо тяжким статьям

В Госдуме выступили против амнистии по тяжким и особо тяжким статьям - РИА Новости, 06.12.2023

В Госдуме выступили против амнистии по тяжким и особо тяжким статьям

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя вопрос об амнистии, сообщил, что она не должна касаться тяжких и... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:46

2023-12-06T11:46

2023-12-06T11:46

общество

россия

павел крашенинников

госдума рф

александра баязитова

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя вопрос об амнистии, сообщил, что она не должна касаться тяжких и особо тяжких статей. Вопрос об амнистии ряда категорий женщин, отбывающих наказание, прорабатывается, но для работы требуются криминологические основания, сообщил Крашенинников РИА Новости ранее. "Не хочу про конкретные фамилии говорить. При этом если об амнистии говорить, то там не должно быть тяжких и особо тяжких (статей), будут критерии - небольшая тяжесть, возраст, наличие детей", - сказал Крашенинников в ответ на реплику журналистов о находящейся в СИЗО журналистке Александре Баязитовой. Также он отметил, что не нужно путать амнистию с помилованием. "Амнистия - это Госдума. Помилование - это президент. Амнистия - это общий акт, он не касается конкретных лиц. Здесь не будет конкретных фамилий. Для того, чтобы это подготовить, надо понимать, какие будут статьи, квалифицирующие признаки, сколько народу на данный момент сидит, если мы понимаем, что вот эти статьи. Надо брать практику Верховного суда, ФСИНа. Если говорить о нашей позиции, то мы поддерживаем президента… По конституции - амнистия в ведении Думы", - рассказал политик. Басманный суд Москвы 27 ноября приговорил к 5 и 4,5 года колонии соответственно журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову по обвинению в вымогательстве денег за "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.

https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913838616.html

https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913824158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, павел крашенинников, госдума рф, александра баязитова