https://ria.ru/20231206/altman-1914152655.html

Сэм Альтман признан гендиректором года по версии журнала Time

Сэм Альтман признан гендиректором года по версии журнала Time - РИА Новости, 06.12.2023

Сэм Альтман признан гендиректором года по версии журнала Time

Глава компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман признан гендиректором года по версии американского журнала Time. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:17

2023-12-06T16:17

2023-12-06T16:17

технологии

илон маск

в мире

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман признан гендиректором года по версии американского журнала Time. "Только в последние недели Сэм Альтман породил бесчисленное число заголовков своим увольнением и быстрым возвращением на пост главы OpenAI, компании, создавшей прорывной чат-бот ChatGPT, определившей сегодняшний облик сферы искусственного интеллекта", - прокомментировало издание включение Альтмана в шорт-лист рейтинга "человек года". Ранее портал Semafor со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники OpenAI обеспокоены тем, что до сих неизвестна причина увольнения Альтмана, ранее уже восстановленного в должности, однако ситуация не связана с проблемами безопасности в области новых технологий. Об увольнении Альтмана с поста гендиректора стало известно ранее в ноябре. Согласно заявлению компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Издание Verge позже сообщало, что совет директоров обсуждает возможность возвращения Альтмана. Позднее OpenAI сообщила, что достигла соглашения с Альтманом о возвращении на пост гендиректора. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Альтман вернется в компанию, но не сразу займет пост в обновленном совете директоров, он также согласился на проведение внутреннего расследования обстоятельств его увольнения. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20231206/zhenschiny-1914138177.html

https://ria.ru/20231206/time-1914143129.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, илон маск, в мире