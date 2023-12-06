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Сэм Альтман признан гендиректором года по версии журнала Time - РИА Новости, 06.12.2023
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16:17 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/altman-1914152655.html
Сэм Альтман признан гендиректором года по версии журнала Time
Сэм Альтман признан гендиректором года по версии журнала Time - РИА Новости, 06.12.2023
Сэм Альтман признан гендиректором года по версии журнала Time
Глава компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман признан гендиректором года по версии американского журнала Time. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:17
2023-12-06T16:17
технологии
илон маск
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман признан гендиректором года по версии американского журнала Time. "Только в последние недели Сэм Альтман породил бесчисленное число заголовков своим увольнением и быстрым возвращением на пост главы OpenAI, компании, создавшей прорывной чат-бот ChatGPT, определившей сегодняшний облик сферы искусственного интеллекта", - прокомментировало издание включение Альтмана в шорт-лист рейтинга "человек года". Ранее портал Semafor со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники OpenAI обеспокоены тем, что до сих неизвестна причина увольнения Альтмана, ранее уже восстановленного в должности, однако ситуация не связана с проблемами безопасности в области новых технологий. Об увольнении Альтмана с поста гендиректора стало известно ранее в ноябре. Согласно заявлению компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Издание Verge позже сообщало, что совет директоров обсуждает возможность возвращения Альтмана. Позднее OpenAI сообщила, что достигла соглашения с Альтманом о возвращении на пост гендиректора. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Альтман вернется в компанию, но не сразу займет пост в обновленном совете директоров, он также согласился на проведение внутреннего расследования обстоятельств его увольнения. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20231206/zhenschiny-1914138177.html
https://ria.ru/20231206/time-1914143129.html
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353
60
технологии, илон маск, в мире
Технологии, Илон Маск, В мире
Сэм Альтман признан гендиректором года по версии журнала Time

Глава OpenAI Сэм Альтман признан гендиректором года по версии журнала Time

© AP Photo / Patrick SemanskyСэм Альтман
Сэм Альтман - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Сэм Альтман. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман признан гендиректором года по версии американского журнала Time.
"Только в последние недели Сэм Альтман породил бесчисленное число заголовков своим увольнением и быстрым возвращением на пост главы OpenAI, компании, создавшей прорывной чат-бот ChatGPT, определившей сегодняшний облик сферы искусственного интеллекта", - прокомментировало издание включение Альтмана в шорт-лист рейтинга "человек года".
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Ранее портал Semafor со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники OpenAI обеспокоены тем, что до сих неизвестна причина увольнения Альтмана, ранее уже восстановленного в должности, однако ситуация не связана с проблемами безопасности в области новых технологий.
Об увольнении Альтмана с поста гендиректора стало известно ранее в ноябре. Согласно заявлению компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Издание Verge позже сообщало, что совет директоров обсуждает возможность возвращения Альтмана. Позднее OpenAI сообщила, что достигла соглашения с Альтманом о возвращении на пост гендиректора. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Альтман вернется в компанию, но не сразу займет пост в обновленном совете директоров, он также согласился на проведение внутреннего расследования обстоятельств его увольнения.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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