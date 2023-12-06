Рейтинг@Mail.ru
G7 представит ограничения на импорт российских алмазов к 1 января 2024 года - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/almazy-1914232655.html
G7 представит ограничения на импорт российских алмазов к 1 января 2024 года
G7 представит ограничения на импорт российских алмазов к 1 января 2024 года - РИА Новости, 06.12.2023
G7 представит ограничения на импорт российских алмазов к 1 января 2024 года
Страны G7 представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года, говорится в заявлении... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T22:20
2023-12-06T22:20
экономика
россия
александр панкин
g7
еврокомиссия
мид японии‎
москва
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152830/13/1528301310_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_823b4fe44fe4f074bf1b7b650da189d7.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Страны G7 представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года, говорится в заявлении саммита группы, опубликованном на сайте МИД Японии.Помимо этого, в G7 сообщили, что предварительно с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года, отмечается в документе. &quot;Мы представим импортные ограничения на непромышленные алмазы, добытые, обработанные или произведенные в России, к 1 января 2024 года&quot;, - сказано в документе. Ранее источник РИА Новости в Еврокомиссии сообщил, что ЕС наложит санкции на экспорт алмазов из РФ в тесном сотрудничестве со странами G7. В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Еврокомиссия, пытаясь ввести запрет на продажу алмазов из России, хочет нанести экономический ущерб стране, но Москва будет обеспечивать свои интересы в этих условиях.
https://ria.ru/20231206/usiliya-1914229103.html
https://ria.ru/20231206/reformy-1914228404.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152830/13/1528301310_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a3282cd4b91a664c00d7172e1bc177d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр панкин, g7, еврокомиссия, мид японии‎, москва, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Панкин, G7, Еврокомиссия, МИД Японии‎, Москва, Цены на нефть
G7 представит ограничения на импорт российских алмазов к 1 января 2024 года

Страны G7 представят ограничения на импорт алмазов из РФ к 1 января 2024 года

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов
Центр сортировки алмазов - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Центр сортировки алмазов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Страны G7 представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года, говорится в заявлении саммита группы, опубликованном на сайте МИД Японии.
Помимо этого, в G7 сообщили, что предварительно с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года, отмечается в документе.
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
G7 намерена активизировать усилия против якобы обхода санкций против России
Вчера, 21:50
«

"Мы представим импортные ограничения на непромышленные алмазы, добытые, обработанные или произведенные в России, к 1 января 2024 года", - сказано в документе.

Ранее источник РИА Новости в Еврокомиссии сообщил, что ЕС наложит санкции на экспорт алмазов из РФ в тесном сотрудничестве со странами G7.
В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Еврокомиссия, пытаясь ввести запрет на продажу алмазов из России, хочет нанести экономический ущерб стране, но Москва будет обеспечивать свои интересы в этих условиях.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
В G7 призвали к операционным и финансовым реформам Всемирного банка
Вчера, 21:40
 
ЭкономикаРоссияАлександр ПанкинG7ЕврокомиссияМИД Японии‎МоскваЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала