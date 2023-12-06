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G7 представит ограничения на импорт российских алмазов к 1 января 2024 года
G7 представит ограничения на импорт российских алмазов к 1 января 2024 года - РИА Новости, 06.12.2023
G7 представит ограничения на импорт российских алмазов к 1 января 2024 года
Страны G7 представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года, говорится в заявлении... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T22:20
2023-12-06T22:20
2023-12-06T22:20
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Страны G7 представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года, говорится в заявлении саммита группы, опубликованном на сайте МИД Японии.Помимо этого, в G7 сообщили, что предварительно с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года, отмечается в документе. "Мы представим импортные ограничения на непромышленные алмазы, добытые, обработанные или произведенные в России, к 1 января 2024 года", - сказано в документе. Ранее источник РИА Новости в Еврокомиссии сообщил, что ЕС наложит санкции на экспорт алмазов из РФ в тесном сотрудничестве со странами G7. В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Еврокомиссия, пытаясь ввести запрет на продажу алмазов из России, хочет нанести экономический ущерб стране, но Москва будет обеспечивать свои интересы в этих условиях.
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экономика, россия, александр панкин, g7, еврокомиссия, мид японии, москва, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Панкин, G7, Еврокомиссия, МИД Японии, Москва, Цены на нефть
G7 представит ограничения на импорт российских алмазов к 1 января 2024 года
Страны G7 представят ограничения на импорт алмазов из РФ к 1 января 2024 года