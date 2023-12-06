https://ria.ru/20231206/aktsiya-1914097781.html
Кравцов поддержал акцию, в которой дети писали бы сверстникам за рубеж
Кравцов поддержал акцию, в которой дети писали бы сверстникам за рубеж - РИА Новости, 06.12.2023
Кравцов поддержал акцию, в которой дети писали бы сверстникам за рубеж
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поддержал идею создания акции, в рамках которой дети из России могли бы писать письма сверстникам в другие страны. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:34
2023-12-06T13:34
2023-12-06T13:34
союзное государство
россия
сергей кравцов
дмитрий мезенцев
артек
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поддержал идею создания акции, в рамках которой дети из России могли бы писать письма сверстникам в другие страны. "По поводу писем, я поддержу, действительно, такое стремление есть, мы можем организовать письма, в том числе "Артековцев", "Орлят" из "Орлёнка", у наших детских центров действительно, такая традиция была... Я уверен, что такая акция вызовет большой отклик во всех странах, это надо делать", - сказал в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва - Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Кравцов отметил, что дети из детских центров "Артек" и "Орленок" сами предлагали ему написать письма детям в другие страны, в которых они рассказали бы о том, как развивается Россия, о том, что санкции не мешают этому развитию. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в свою очередь предложил поставить цель в миллион писем, Кравцов же ответил, что, по его мнению, писем будет больше.
https://ria.ru/20231206/soyuznoe-1912162837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кравцов, дмитрий мезенцев, артек
Союзное государство, Россия, Сергей Кравцов, Дмитрий Мезенцев, Артек