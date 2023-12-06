Рейтинг@Mail.ru
Кравцов поддержал акцию, в которой дети писали бы сверстникам за рубеж - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
13:34 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/aktsiya-1914097781.html
Кравцов поддержал акцию, в которой дети писали бы сверстникам за рубеж
Кравцов поддержал акцию, в которой дети писали бы сверстникам за рубеж - РИА Новости, 06.12.2023
Кравцов поддержал акцию, в которой дети писали бы сверстникам за рубеж
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поддержал идею создания акции, в рамках которой дети из России могли бы писать письма сверстникам в другие страны. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:34
2023-12-06T13:34
союзное государство
россия
сергей кравцов
дмитрий мезенцев
артек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_86e0752a7494d1021b3cf6ed3f3fd8ea.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поддержал идею создания акции, в рамках которой дети из России могли бы писать письма сверстникам в другие страны. "По поводу писем, я поддержу, действительно, такое стремление есть, мы можем организовать письма, в том числе "Артековцев", "Орлят" из "Орлёнка", у наших детских центров действительно, такая традиция была... Я уверен, что такая акция вызовет большой отклик во всех странах, это надо делать", - сказал в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва - Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Кравцов отметил, что дети из детских центров "Артек" и "Орленок" сами предлагали ему написать письма детям в другие страны, в которых они рассказали бы о том, как развивается Россия, о том, что санкции не мешают этому развитию. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в свою очередь предложил поставить цель в миллион писем, Кравцов же ответил, что, по его мнению, писем будет больше.
https://ria.ru/20231206/soyuznoe-1912162837.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_f89e8189d60eaf7157355211eb6eff08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кравцов, дмитрий мезенцев, артек
Союзное государство, Россия, Сергей Кравцов, Дмитрий Мезенцев, Артек

Кравцов поддержал акцию, в которой дети писали бы сверстникам за рубеж

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поддержал идею создания акции, в рамках которой дети из России могли бы писать письма сверстникам в другие страны.
"По поводу писем, я поддержу, действительно, такое стремление есть, мы можем организовать письма, в том числе "Артековцев", "Орлят" из "Орлёнка", у наших детских центров действительно, такая традиция была... Я уверен, что такая акция вызовет большой отклик во всех странах, это надо делать", - сказал в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва - Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко на торжественном собрании, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, во Дворце Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Союзное государство: почти четверть века плодотворного сотрудничества
Вчера, 08:00
Кравцов отметил, что дети из детских центров "Артек" и "Орленок" сами предлагали ему написать письма детям в другие страны, в которых они рассказали бы о том, как развивается Россия, о том, что санкции не мешают этому развитию.
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в свою очередь предложил поставить цель в миллион писем, Кравцов же ответил, что, по его мнению, писем будет больше.
 
Союзное государствоРоссияСергей КравцовДмитрий МезенцевАртек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала