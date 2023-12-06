https://ria.ru/20231206/aktsiya-1914097781.html

Кравцов поддержал акцию, в которой дети писали бы сверстникам за рубеж

Кравцов поддержал акцию, в которой дети писали бы сверстникам за рубеж - РИА Новости, 06.12.2023

Кравцов поддержал акцию, в которой дети писали бы сверстникам за рубеж

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поддержал идею создания акции, в рамках которой дети из России могли бы писать письма сверстникам в другие страны. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:34

2023-12-06T13:34

2023-12-06T13:34

союзное государство

россия

сергей кравцов

дмитрий мезенцев

артек

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поддержал идею создания акции, в рамках которой дети из России могли бы писать письма сверстникам в другие страны. "По поводу писем, я поддержу, действительно, такое стремление есть, мы можем организовать письма, в том числе "Артековцев", "Орлят" из "Орлёнка", у наших детских центров действительно, такая традиция была... Я уверен, что такая акция вызовет большой отклик во всех странах, это надо делать", - сказал в ходе "Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодежь – за Союзное государство" в формате видеомоста Москва - Минск" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Кравцов отметил, что дети из детских центров "Артек" и "Орленок" сами предлагали ему написать письма детям в другие страны, в которых они рассказали бы о том, как развивается Россия, о том, что санкции не мешают этому развитию. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в свою очередь предложил поставить цель в миллион писем, Кравцов же ответил, что, по его мнению, писем будет больше.

https://ria.ru/20231206/soyuznoe-1912162837.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сергей кравцов, дмитрий мезенцев, артек