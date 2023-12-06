https://ria.ru/20231206/aktery-1914025628.html
Голливудские актеры ратифицировали контракт со студиями после забастовки
Голливудские актеры ратифицировали контракт со студиями после забастовки - РИА Новости, 06.12.2023
Голливудские актеры ратифицировали контракт со студиями после забастовки
Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) поддержала ратификацию контракта с голливудскими студиями после забастовки. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T07:43
2023-12-06T07:43
2023-12-06T07:43
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) поддержала ратификацию контракта с голливудскими студиями после забастовки. Ранее в начале ноября голливудские актеры достигли предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) для окончания забастовки. "Сегодня мы заканчиваем одну из важнейших глав в недавней истории развлекательной индустрии. Телевизионные и театральные контракты 2023 года официально ратифицированы членами SAG-AFTRA", - сообщила организация в соцсети Х. Отмечается, что за ратификацию проголосовали 78,33% членов SAG-AFTRA, явка составила 38,15%. Гильдия киноактеров начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки уже заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
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amazon, netflix, дженнифер лоуренс
Amazon, Netflix, Дженнифер Лоуренс
Голливудские актеры ратифицировали контракт со студиями после забастовки
SAG-AFTRA одобрила ратификацию контракта со студиями Голливуда после забастовки
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) поддержала ратификацию контракта с голливудскими студиями после забастовки.
Ранее в начале ноября голливудские актеры достигли предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) для окончания забастовки.
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"Сегодня мы заканчиваем одну из важнейших глав в недавней истории развлекательной индустрии. Телевизионные и театральные контракты 2023 года официально ратифицированы членами SAG-AFTRA", - сообщила организация в соцсети Х.
Отмечается, что за ратификацию проголосовали 78,33% членов SAG-AFTRA, явка составила 38,15%.
Гильдия киноактеров начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon
, Disney, Fox, Netflix
, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки уже заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс
и Мэрил Стрип.
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