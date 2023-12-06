https://ria.ru/20231206/aes-1914194323.html

В ООН призвали не допустить катастрофы на украинских АЭС

В ООН призвали не допустить катастрофы на украинских АЭС - РИА Новости, 06.12.2023

В ООН призвали не допустить катастрофы на украинских АЭС

Все АЭС Украины подвергаются сейчас риску, заявил на заседании СБ ООН помощник генсека организации Мирослав Енча. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:35

2023-12-06T18:35

2023-12-06T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

оон

магатэ

запорожская аэс

хмельницкая аэс

южно-украинская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773903406_9:143:1675:1080_1920x0_80_0_0_5b87ff4a6157baa923f3a649a4d54ce8.jpg

ООН, 6 дек - РИА Новости. Все АЭС Украины подвергаются сейчас риску, заявил на заседании СБ ООН помощник генсека организации Мирослав Енча. По его словам, пока конфликт продолжается, "все четыре (ООН считает Запорожскую АЭС принадлежащей Украине - ред.) украинские атомные электростанции остаются под угрозой". "В субботу МАГАТЭ сообщило, что на Запорожской атомной электростанции - крупнейшей АЭС в Европе, расположенной в опасной близости от линии фронта - произошло полное отключение электроэнергии", - указал Енча. Он отметил, что это случилось в восьмой раз с начала конфликта. "В прошлую среду команда МАГАТЭ на Хмельницкой атомной электростанции на западе Украины сообщила, что слышала несколько взрывов вблизи станции. Станция не пострадала. Тем не менее, этот инцидент напомнил о рисках, с которыми сталкиваются украинские ядерные объекты - даже те, которые находятся вдали от активных боевых действий", - заявил помощник генсека. "Все ядерные объекты должны быть в состоянии работать в безопасных условиях и должны быть защищены, чтобы избежать потенциально катастрофических последствий", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230705/aes-1882379432.html

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оон, магатэ, запорожская аэс, хмельницкая аэс, южно-украинская аэс, ровенская аэс, россия, ситуация в днр и лнр