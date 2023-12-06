https://ria.ru/20231206/aes-1914194323.html
В ООН призвали не допустить катастрофы на украинских АЭС
В ООН призвали не допустить катастрофы на украинских АЭС - РИА Новости, 06.12.2023
В ООН призвали не допустить катастрофы на украинских АЭС
Все АЭС Украины подвергаются сейчас риску, заявил на заседании СБ ООН помощник генсека организации Мирослав Енча. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:35
2023-12-06T18:35
2023-12-06T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
магатэ
запорожская аэс
хмельницкая аэс
южно-украинская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773903406_9:143:1675:1080_1920x0_80_0_0_5b87ff4a6157baa923f3a649a4d54ce8.jpg
ООН, 6 дек - РИА Новости. Все АЭС Украины подвергаются сейчас риску, заявил на заседании СБ ООН помощник генсека организации Мирослав Енча. По его словам, пока конфликт продолжается, "все четыре (ООН считает Запорожскую АЭС принадлежащей Украине - ред.) украинские атомные электростанции остаются под угрозой". "В субботу МАГАТЭ сообщило, что на Запорожской атомной электростанции - крупнейшей АЭС в Европе, расположенной в опасной близости от линии фронта - произошло полное отключение электроэнергии", - указал Енча. Он отметил, что это случилось в восьмой раз с начала конфликта. "В прошлую среду команда МАГАТЭ на Хмельницкой атомной электростанции на западе Украины сообщила, что слышала несколько взрывов вблизи станции. Станция не пострадала. Тем не менее, этот инцидент напомнил о рисках, с которыми сталкиваются украинские ядерные объекты - даже те, которые находятся вдали от активных боевых действий", - заявил помощник генсека. "Все ядерные объекты должны быть в состоянии работать в безопасных условиях и должны быть защищены, чтобы избежать потенциально катастрофических последствий", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230705/aes-1882379432.html
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773903406_216:0:1944:1296_1920x0_80_0_0_aff568234a263d5c59889f1359f3c2a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон, магатэ, запорожская аэс, хмельницкая аэс, южно-украинская аэс, ровенская аэс, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Хмельницкая АЭС, Южно-Украинская АЭС, Ровенская АЭС, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ООН призвали не допустить катастрофы на украинских АЭС
Помощник Гутерреша: все украинские АЭС находятся в зоне риска