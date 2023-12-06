https://ria.ru/20231206/abort-1914066633.html
Источник: законопроект об абортах планируют внести в Госдуму весной
Источник: законопроект об абортах планируют внести в Госдуму весной - РИА Новости, 06.12.2023
Источник: законопроект об абортах планируют внести в Госдуму весной
Частным клиникам в России могут законодательно запретить проводить аборты, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:33
2023-12-06T11:33
2023-12-06T11:58
общество
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Частным клиникам в России могут законодательно запретить проводить аборты, сообщил источник РИА Новости."Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности. Самого документа еще нет", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.В некоторых российских регионах в последнее время высказались за введение штрафов за склонение к аборту. Кроме того, отдельные субъекты Федерации начали запрещать проведение этой операции в частных клиниках.Как отмечала зампред Госдумы Анна Кузнецова, сейчас ведется законодательная работа по исключению услуги прерывания беременности только в коммерческих медицинских учреждениях.В начале ноября Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты назвал проблему абортов острой. Он отметил, что есть разные способы решения вопроса — запретить продавать препараты, прерывающие беременность, или повышать уровень благосостояния в стране и помогать молодым семьям. Президент напомнил, что государство за последние годы много сделало для поддержки семей с детьми, и поручил правительству постоянно уделять внимание этому вопросу.
https://ria.ru/20231201/fom-1913243737.html
https://ria.ru/20231204/aborty-1913591093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
Источник: законопроект об абортах планируют внести в Госдуму весной
Законопроект о выводе абортов из частных клиник планируют внести в ГД весной
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Частным клиникам в России могут законодательно запретить проводить аборты, сообщил источник РИА Новости.
«
"Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности. Самого документа еще нет", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.
В некоторых российских регионах в последнее время высказались за введение штрафов за склонение к аборту. Кроме того, отдельные субъекты Федерации начали запрещать проведение этой операции в частных клиниках.
Опрос показал, сколько россиян поддерживают полный запрет абортов
Как отмечала зампред Госдумы Анна Кузнецова
, сейчас ведется законодательная работа по исключению услуги прерывания беременности только в коммерческих медицинских учреждениях.
В начале ноября Владимир Путин
на встрече с членами Общественной палаты назвал проблему абортов острой. Он отметил, что есть разные способы решения вопроса — запретить продавать препараты, прерывающие беременность, или повышать уровень благосостояния в стране и помогать молодым семьям. Президент напомнил, что государство за последние годы много сделало для поддержки семей с детьми, и поручил правительству постоянно уделять внимание этому вопросу.
Россия точно не пойдет по пути запрета абортов, заявила Матвиенко