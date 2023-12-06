https://ria.ru/20231206/abort-1914066633.html

Источник: законопроект об абортах планируют внести в Госдуму весной

Источник: законопроект об абортах планируют внести в Госдуму весной - РИА Новости, 06.12.2023

Источник: законопроект об абортах планируют внести в Госдуму весной

Частным клиникам в России могут законодательно запретить проводить аборты, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:33

2023-12-06T11:33

2023-12-06T11:58

общество

госдума рф

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Частным клиникам в России могут законодательно запретить проводить аборты, сообщил источник РИА Новости."Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности. Самого документа еще нет", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.В некоторых российских регионах в последнее время высказались за введение штрафов за склонение к аборту. Кроме того, отдельные субъекты Федерации начали запрещать проведение этой операции в частных клиниках.Как отмечала зампред Госдумы Анна Кузнецова, сейчас ведется законодательная работа по исключению услуги прерывания беременности только в коммерческих медицинских учреждениях.В начале ноября Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты назвал проблему абортов острой. Он отметил, что есть разные способы решения вопроса — запретить продавать препараты, прерывающие беременность, или повышать уровень благосостояния в стране и помогать молодым семьям. Президент напомнил, что государство за последние годы много сделало для поддержки семей с детьми, и поручил правительству постоянно уделять внимание этому вопросу.

https://ria.ru/20231201/fom-1913243737.html

https://ria.ru/20231204/aborty-1913591093.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф