https://ria.ru/20231205/zelenskiy-1913789840.html
Обратившегося к украинцам Зеленского сравнили с Гитлером
Обратившегося к украинцам Зеленского сравнили с Гитлером - РИА Новости, 05.12.2023
Обратившегося к украинцам Зеленского сравнили с Гитлером
Владимир Зеленский вызвал гнев пользователей социальной сети X, высказавшись об уровне жизни украинцев. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T06:39
2023-12-05T06:39
2023-12-05T06:39
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский вызвал гнев пользователей социальной сети X, высказавшись об уровне жизни украинцев.По словам Зеленского, главной его целью является создание "нормальных" условий жизни для граждан Украины."Тогда заключи мирное соглашение — совершил достойный поступок ради украинского народа", — посоветовал I like truth."Факты говорят об обратном!" — возмутилась Liz Topete."Это именно то, что говорил Адольф Гитлер", — написал Alex Scott."С тобой никогда не будет нормальной жизни", — отметил Friedenstüchtig peaceable."Представь, какой хорошей могла бы быть жизнь украинцев, если бы ты остался актером", — предположил Jonas Rieder."У вас была нормальная достойная жизнь, но вы решили променять ее на членство в НАТО и ЕС, вместо того чтобы оставаться нейтральными", — констатировал Dennis.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите G20, заявил, что состояние людей на Украине "не может не потрясать", и напомнил, что украинцы страдают после кровавого переворота в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа.
https://ria.ru/20231205/putin-1913778727.html
https://ria.ru/20231205/novosti-1913786369.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, нато, евросоюз, большая двадцатка
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Большая двадцатка