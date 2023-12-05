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Россия и Иран договорились о необходимости дорожной карты по торговле - РИА Новости, 05.12.2023
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20:36 05.12.2023 (обновлено: 20:45 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/zavisimost-1913986485.html
Россия и Иран договорились о необходимости дорожной карты по торговле
Россия и Иран договорились о необходимости дорожной карты по торговле - РИА Новости, 05.12.2023
Россия и Иран договорились о необходимости дорожной карты по торговле
России и Ирану следует разработать "дорожную карту" для уменьшения зависимости международной торговли от национальных валют, которые могут использоваться как... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:36
2023-12-05T20:45
россия
иран
сергей лавров
москва
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. России и Ирану следует разработать "дорожную карту" для уменьшения зависимости международной торговли от национальных валют, которые могут использоваться как инструмент односторонних санкций, говорится в декларации двух стран. "Государствам следует разработать "дорожную карту" для уменьшения зависимости международной торговли от национальных валют, которые могут использоваться как инструмент осуществления односторонних принудительных мер или для сохранения денежной гегемонии конкретного государства в мировой экономике", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте министерства. В декларации также указали, что сторонам "следует предпринять усилия для создания региональных или других форм межгосударственных финансовых учреждений в целях укрепления их двусторонних и многосторонних финансовых отношений и искоренения несправедливой практики и процессов, которые в настоящее время свойственны для некоторых глобальных финансовых учреждений и учреждений, занимающихся вопросами развития". Кроме того, в документе отмечается, что никто не может быть лишен свободы или свободы передвижения, подвергнут какой-либо иной форме ограничений, основанных на односторонних принудительных актах, законах или политике. "Уклонение физических лиц от односторонних принудительных мер или обход таких мер не является основанием для выдачи", - подчеркивается в декларации. Ранее во вторник главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан подписали документ о противодействии санкциям. Он носит название "Декларация РФ и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер". Подписание произошло в Москве, куда министр иностранных дел Ирана прибыл для участия в министерской встрече пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан), а также двусторонних переговоров с Лавровым.
https://ria.ru/20231205/kompensatsiya-1913985596.html
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россия, иран, сергей лавров, москва, хосейн амир абдоллахиан
Россия, Иран, Сергей Лавров, Москва, Хосейн Амир Абдоллахиан
Россия и Иран договорились о необходимости дорожной карты по торговле

Декларация: России и Ирану нужна "дорожная карта" по международной торговле

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. России и Ирану следует разработать "дорожную карту" для уменьшения зависимости международной торговли от национальных валют, которые могут использоваться как инструмент односторонних санкций, говорится в декларации двух стран.
«
"Государствам следует разработать "дорожную карту" для уменьшения зависимости международной торговли от национальных валют, которые могут использоваться как инструмент осуществления односторонних принудительных мер или для сохранения денежной гегемонии конкретного государства в мировой экономике", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте министерства.
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В декларации также указали, что сторонам "следует предпринять усилия для создания региональных или других форм межгосударственных финансовых учреждений в целях укрепления их двусторонних и многосторонних финансовых отношений и искоренения несправедливой практики и процессов, которые в настоящее время свойственны для некоторых глобальных финансовых учреждений и учреждений, занимающихся вопросами развития".
Кроме того, в документе отмечается, что никто не может быть лишен свободы или свободы передвижения, подвергнут какой-либо иной форме ограничений, основанных на односторонних принудительных актах, законах или политике. "Уклонение физических лиц от односторонних принудительных мер или обход таких мер не является основанием для выдачи", - подчеркивается в декларации.
Ранее во вторник главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан подписали документ о противодействии санкциям. Он носит название "Декларация РФ и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер".
Подписание произошло в Москве, куда министр иностранных дел Ирана прибыл для участия в министерской встрече пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан), а также двусторонних переговоров с Лавровым.
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