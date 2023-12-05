Россия и Иран договорились о необходимости дорожной карты по торговле
Декларация: России и Ирану нужна "дорожная карта" по международной торговле
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. России и Ирану следует разработать "дорожную карту" для уменьшения зависимости международной торговли от национальных валют, которые могут использоваться как инструмент односторонних санкций, говорится в декларации двух стран.
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"Государствам следует разработать "дорожную карту" для уменьшения зависимости международной торговли от национальных валют, которые могут использоваться как инструмент осуществления односторонних принудительных мер или для сохранения денежной гегемонии конкретного государства в мировой экономике", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте министерства.
В декларации также указали, что сторонам "следует предпринять усилия для создания региональных или других форм межгосударственных финансовых учреждений в целях укрепления их двусторонних и многосторонних финансовых отношений и искоренения несправедливой практики и процессов, которые в настоящее время свойственны для некоторых глобальных финансовых учреждений и учреждений, занимающихся вопросами развития".
Кроме того, в документе отмечается, что никто не может быть лишен свободы или свободы передвижения, подвергнут какой-либо иной форме ограничений, основанных на односторонних принудительных актах, законах или политике. "Уклонение физических лиц от односторонних принудительных мер или обход таких мер не является основанием для выдачи", - подчеркивается в декларации.
Ранее во вторник главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан подписали документ о противодействии санкциям. Он носит название "Декларация РФ и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер".
Подписание произошло в Москве, куда министр иностранных дел Ирана прибыл для участия в министерской встрече пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан), а также двусторонних переговоров с Лавровым.