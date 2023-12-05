https://ria.ru/20231205/zarplata-1913983641.html
Собянин установил размер минимальной зарплаты в Москве в 29 389 рублей
Собянин установил размер минимальной зарплаты в Москве в 29 389 рублей - РИА Новости, 05.12.2023
Собянин установил размер минимальной зарплаты в Москве в 29 389 рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин установил размер минимальной зарплаты с 1 января 2024 года в размере 29 389 рублей, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:12
2023-12-05T20:12
2023-12-05T20:12
москва
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин установил размер минимальной зарплаты с 1 января 2024 года в размере 29 389 рублей, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Установить размер минимальной заработной платы с 1 января 2024 года в размере 29 389 рублей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230925/zarplaty-1898391991.html
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москва, сергей собянин, общество
Москва, Сергей Собянин, Общество
Собянин установил размер минимальной зарплаты в Москве в 29 389 рублей
Собянин установил размер минимальной зарплаты в Москве в размере 29 389 рублей