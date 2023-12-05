Рейтинг@Mail.ru
Госдума в I чтении позволяет регионам запрещать продажу пива в "наливайках" - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 05.12.2023 (обновлено: 16:03 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/zapret-1913880878.html
Госдума в I чтении позволяет регионам запрещать продажу пива в "наливайках"
Госдума в I чтении позволяет регионам запрещать продажу пива в "наливайках" - РИА Новости, 05.12.2023
Госдума в I чтении позволяет регионам запрещать продажу пива в "наливайках"
Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам полномочия запрещать розничную продажу пива, медовухи и других слабоалкогольных напитков в так... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:32
2023-12-05T16:03
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912334389_0:261:3071:1988_1920x0_80_0_0_ee2c5508b63be87473c849435eeb3e73.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам полномочия запрещать розничную продажу пива, медовухи и других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках". С такой инициативой выступили группа сенаторов и депутатов. Проект разрешает региональным властям не только ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, но и запрещать их розничную торговлю пивом и пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой. Местные власти смогут издавать законы, согласно которым продавать такие напитки (в том числе в многоквартирных домах и рядом с ними) смогут только рестораны, бары, кафе и буфеты. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ранее нижняя палата парламента уже принимала меры, касающиеся так называемых "наливаек". Однако они оказались недостаточно эффективными, отметил он. По словам Володина, члены правительства считали, что этих норм хватает для регулирования этой проблемы, однако жизнь показала, что это не так.Володин добавил, что "наливайки" продолжают работать в многоквартирных домах, и "управы на них до сегодняшнего дня нет". "Регионы не могут влиять на эти проблемы, у них нет действенных рычагов, хотя переданы полномочия и по площади, и по ограничениям, особенно на крепкие алкогольные напитки. Но при этом остался ряд тем, которые требуют рассмотрения. Это время работы "наливаек", а также контроль за так называемыми псевдо-кафе. Потому что днем в многоквартирных домах работают магазины, вечером псевдо-кафе", - пояснил спикер. Помимо этого, законопроект запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями госстандартов и техрегламентов. Также запрещается использовать в наименовании алкогольной продукции информацию, вводящую потребителей в заблуждение, относительно ее природы, свойств, состава, количества, срока годности и т.д. Принятие законопроекта позволит пресечь практику, когда одни и те же точки в одно время работают как кафе, а в другое - торгуют пивом и пивными напитками, отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике. По мнению комитета, также это позволит предотвратить массовые отравления суррогатной алкогольной продукцией, такой как "Мистер Сидр".
https://ria.ru/20230928/rossiya-1899248477.html
https://ria.ru/20230629/zapret-1881017860.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912334389_0:162:2514:2048_1920x0_80_0_0_c3ead7cdc329b28554efbb6c10c87d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума в I чтении позволяет регионам запрещать продажу пива в "наливайках"

ГД в I чтении позволяет регионам запрещать продажу пива и сидра в "наливайках"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосударственный герб России
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Государственный герб России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам полномочия запрещать розничную продажу пива, медовухи и других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках".
С такой инициативой выступили группа сенаторов и депутатов. Проект разрешает региональным властям не только ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, но и запрещать их розничную торговлю пивом и пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой. Местные власти смогут издавать законы, согласно которым продавать такие напитки (в том числе в многоквартирных домах и рядом с ними) смогут только рестораны, бары, кафе и буфеты.
Пиво - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В России предложили повысить импортные пошлины на пиво
28 сентября, 17:03
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ранее нижняя палата парламента уже принимала меры, касающиеся так называемых "наливаек". Однако они оказались недостаточно эффективными, отметил он. По словам Володина, члены правительства считали, что этих норм хватает для регулирования этой проблемы, однако жизнь показала, что это не так.
Володин добавил, что "наливайки" продолжают работать в многоквартирных домах, и "управы на них до сегодняшнего дня нет".
"Регионы не могут влиять на эти проблемы, у них нет действенных рычагов, хотя переданы полномочия и по площади, и по ограничениям, особенно на крепкие алкогольные напитки. Но при этом остался ряд тем, которые требуют рассмотрения. Это время работы "наливаек", а также контроль за так называемыми псевдо-кафе. Потому что днем в многоквартирных домах работают магазины, вечером псевдо-кафе", - пояснил спикер.
Помимо этого, законопроект запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями госстандартов и техрегламентов. Также запрещается использовать в наименовании алкогольной продукции информацию, вводящую потребителей в заблуждение, относительно ее природы, свойств, состава, количества, срока годности и т.д.
Принятие законопроекта позволит пресечь практику, когда одни и те же точки в одно время работают как кафе, а в другое - торгуют пивом и пивными напитками, отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике. По мнению комитета, также это позволит предотвратить массовые отравления суррогатной алкогольной продукцией, такой как "Мистер Сидр".
Ресторан - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
В Госдуме предложили частично запретить продажу в общепите пива и сидра
29 июня, 03:19
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала