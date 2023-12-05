https://ria.ru/20231205/zapret-1913880878.html

Госдума в I чтении позволяет регионам запрещать продажу пива в "наливайках"

Госдума в I чтении позволяет регионам запрещать продажу пива в "наливайках" - РИА Новости, 05.12.2023

Госдума в I чтении позволяет регионам запрещать продажу пива в "наливайках"

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам полномочия запрещать розничную продажу пива, медовухи и других слабоалкогольных напитков в так... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:32

2023-12-05T14:32

2023-12-05T16:03

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам полномочия запрещать розничную продажу пива, медовухи и других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках". С такой инициативой выступили группа сенаторов и депутатов. Проект разрешает региональным властям не только ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, но и запрещать их розничную торговлю пивом и пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой. Местные власти смогут издавать законы, согласно которым продавать такие напитки (в том числе в многоквартирных домах и рядом с ними) смогут только рестораны, бары, кафе и буфеты. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ранее нижняя палата парламента уже принимала меры, касающиеся так называемых "наливаек". Однако они оказались недостаточно эффективными, отметил он. По словам Володина, члены правительства считали, что этих норм хватает для регулирования этой проблемы, однако жизнь показала, что это не так.Володин добавил, что "наливайки" продолжают работать в многоквартирных домах, и "управы на них до сегодняшнего дня нет". "Регионы не могут влиять на эти проблемы, у них нет действенных рычагов, хотя переданы полномочия и по площади, и по ограничениям, особенно на крепкие алкогольные напитки. Но при этом остался ряд тем, которые требуют рассмотрения. Это время работы "наливаек", а также контроль за так называемыми псевдо-кафе. Потому что днем в многоквартирных домах работают магазины, вечером псевдо-кафе", - пояснил спикер. Помимо этого, законопроект запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями госстандартов и техрегламентов. Также запрещается использовать в наименовании алкогольной продукции информацию, вводящую потребителей в заблуждение, относительно ее природы, свойств, состава, количества, срока годности и т.д. Принятие законопроекта позволит пресечь практику, когда одни и те же точки в одно время работают как кафе, а в другое - торгуют пивом и пивными напитками, отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике. По мнению комитета, также это позволит предотвратить массовые отравления суррогатной алкогольной продукцией, такой как "Мистер Сидр".

https://ria.ru/20230928/rossiya-1899248477.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф