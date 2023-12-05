https://ria.ru/20231205/zakony-1913890733.html

Конституционный суд призвал усовершенствовать законы о бездомных животных

Конституционный суд призвал усовершенствовать законы о бездомных животных - РИА Новости, 05.12.2023

Конституционный суд призвал усовершенствовать законы о бездомных животных

Конституционный суд (КС) России признал соответствующей основному закону норму Гражданского кодекса о передаче безнадзорных животных в ведение муниципальных... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:59

2023-12-05T14:59

2023-12-05T14:59

общество

россия

архангельская область

новодвинск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Конституционный суд (КС) России признал соответствующей основному закону норму Гражданского кодекса о передаче безнадзорных животных в ведение муниципальных властей, но призвал совершенствовать законодательство с тем, чтобы расширить соответствующие полномочия муниципалитетов и гарантировать финансирование этой деятельности, следует из материалов суда. Дело о проверке конституционности пункта 1 статьи 231 Гражданского кодекса РФ рассмотрено в связи с жалобой администрации городского округа "Город Новодвинск" Архангельской области. Оспариваемая норма ГК предусматривает, что в том случае, когда хозяева безнадзорных животных не объявляются в течение полугода, их владельцем становится организация, содержащая этих животных, а при ее отказе от этих прав - муниципалитет. История вопросаКак информирует пресс-служба КС, Новодвинская городская ветеринарная станция через арбитражный суд взыскала с местной администрации около 300 тысяч рублей за содержание и захоронение безнадзорных животных, отловленных в 2019-2020 годах. Вышестоящие суды оставили это решение без изменений, полагая, что нормы ГК РФ обязывают муниципалитет принять в свою собственность безнадзорных животных, владелец которых не обнаружен, спустя шесть месяцев их пребывания в пунктах временного содержания. "По мнению заявителя, оспариваемая норма неконституционна, поскольку допускает возложение права собственности и обязанности содержания безнадзорных домашних животных на орган местного самоуправления без его волеизъявления", - приводится в релизе позиция заявителя. Позиция Конституционного судаКак указал КС, право собственности на животных без хозяина возникает у муниципального образования с целью узаконить их дальнейшее содержание и предотвратить "возвращение в безнадзорное состояние". Наделение муниципальных властей государственными полномочиями по обращению с бездомными животными производится в порядке федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления. Конституционный суд отметил, что многие российские регионы приняли законы о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных с обеспечением соответствующего финансирования. Отдельные муниципальные образования имеют свое нормативное регулирование в этой сфере, поскольку содержание безнадзорных животных, поступивших в муниципальную собственность, сопряжено с дополнительными бюджетными расходами. "Законодательно установленный механизм осуществления органами публичной власти деятельности в области обращения с животными без владельцев направлен на обеспечение общественной безопасности и формирование ответственного отношения к животным. Напрямую он не связан с предусмотренным обжалуемой нормой правилом о поступлении в муниципальную собственность животных. Оспариваемая норма не противоречит Конституции РФ", - приводится в релизе КС России его позиция. При этом, как постановил Конституционный суд, соответствующее положение Гражданского кодекса "не предполагает применения при обстоятельствах", в которых был подан иск к администрации Новодвинска в части содержания животных без владельцев. Дело новодвинских властей направлено на пересмотр. Наряду с этим, по оценке Конституционного суда, законодательство об обращении с безнадзорными животными целесообразно усовершенствовать в части расширения полномочий муниципалитетов. "Правовые позиции, выраженные Конституционным судом, <…> не препятствуют дальнейшему совершенствованию федерального законодательства в данной сфере, региональному нормотворчеству по вопросам делегирования муниципальным образованиям полномочий по обращению с животными без владельцев с предоставлением необходимых организационно-правовых и финансовых гарантий и нормотворчеству муниципальному - как в случаях наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями, так и в рамках реализации права на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения, муниципального или городского округа, в соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и по вопросам управления и распоряжения поступившими в муниципальную собственность безнадзорными животными как муниципальным имуществом", - заключается в постановлении КС РФ.

https://ria.ru/20231120/sobaki-1910554931.html

https://ria.ru/20231204/yakutsk-1913537672.html

https://ria.ru/20230724/zhivotnye-1886021872.html

россия

архангельская область

новодвинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, архангельская область, новодвинск