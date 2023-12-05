https://ria.ru/20231205/yugra-1913858111.html
Обвинение запросило для экс-владельца банка "Югра" почти десять лет колонии
Обвинение запросило для экс-владельца банка "Югра" почти десять лет колонии - РИА Новости, 05.12.2023
Обвинение запросило для экс-владельца банка "Югра" почти десять лет колонии
Гособвинение попросило назначить бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину 9 лет и 10 месяцев колонии по делу о растрате, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:09
2023-12-05T13:09
2023-12-05T13:22
банк "югра"
происшествия
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Гособвинение попросило назначить бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину 9 лет и 10 месяцев колонии по делу о растрате, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы."В ходе прений сторон прокурор запросил для Хотина наказание в виде 9 лет 10 месяцев колонии общего режима и штрафа в размере 1 миллион рублей", - сказала собеседница агентства. Также в инстанции уточнили запрошенные сроки для остальных фигурантов: бывшему президенту банка "Югра" Алексею Нефедову - 9,5 лет колонии, экс-председателю правления кредитного учреждения Дмитрию Шиляеву - 9 лет и 3 месяца, экс-директору столичного филиала "Югры" Нине Черновой - 9 лет колонии. Всем - также со штрафами в 1 миллион рублей.В 2021 году СК РФ сообщил о завершении расследования дела о растрате в отношении Хотина, Шиляева, Нефедова и Черновой, которые похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Кроме того, писало тогда ведомство, продолжалась работа по установлению обстоятельств хищения Хотиным и его соучастниками денежных средств "Югры" "на сумму свыше 267 миллиардов рублей".Изначально Хотину была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, затем ему назначили запрет определенных действий, но в октябре суд по ходатайству обвинения перевел его в СИЗО.Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231123/ananev-1911425658.html
https://ria.ru/20230919/korischenko-1897241337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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банк "югра", происшествия, россия
Банк "Югра", Происшествия, Россия
Обвинение запросило для экс-владельца банка "Югра" почти десять лет колонии
Обвинение запросило для экс-владельца "Югры" Хотина почти десять лет за растрату
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Гособвинение попросило назначить бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину 9 лет и 10 месяцев колонии по делу о растрате, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
"В ходе прений сторон прокурор запросил для Хотина наказание в виде 9 лет 10 месяцев колонии общего режима и штрафа в размере 1 миллион рублей", - сказала собеседница агентства. Также в инстанции уточнили запрошенные сроки для остальных фигурантов: бывшему президенту банка "Югра" Алексею Нефедову - 9,5 лет колонии, экс-председателю правления кредитного учреждения Дмитрию Шиляеву - 9 лет и 3 месяца, экс-директору столичного филиала "Югры" Нине Черновой - 9 лет колонии. Всем - также со штрафами в 1 миллион рублей.
Суд в Москве начал процедуру банкротства экс-банкира Промсвязьбанка
В 2021 году СК РФ
сообщил о завершении расследования дела о растрате в отношении Хотина, Шиляева, Нефедова и Черновой, которые похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Кроме того, писало тогда ведомство, продолжалась работа по установлению обстоятельств хищения Хотиным и его соучастниками денежных средств "Югры" "на сумму свыше 267 миллиардов рублей".
Изначально Хотину была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, затем ему назначили запрет определенных действий, но в октябре суд по ходатайству обвинения перевел его в СИЗО.
Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ
оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
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