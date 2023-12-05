https://ria.ru/20231205/yugra-1913858111.html

Обвинение запросило для экс-владельца банка "Югра" почти десять лет колонии

Обвинение запросило для экс-владельца банка "Югра" почти десять лет колонии - РИА Новости, 05.12.2023

Обвинение запросило для экс-владельца банка "Югра" почти десять лет колонии

Гособвинение попросило назначить бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину 9 лет и 10 месяцев колонии по делу о растрате, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:09

2023-12-05T13:09

2023-12-05T13:22

банк "югра"

происшествия

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Гособвинение попросило назначить бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину 9 лет и 10 месяцев колонии по делу о растрате, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы."В ходе прений сторон прокурор запросил для Хотина наказание в виде 9 лет 10 месяцев колонии общего режима и штрафа в размере 1 миллион рублей", - сказала собеседница агентства. Также в инстанции уточнили запрошенные сроки для остальных фигурантов: бывшему президенту банка "Югра" Алексею Нефедову - 9,5 лет колонии, экс-председателю правления кредитного учреждения Дмитрию Шиляеву - 9 лет и 3 месяца, экс-директору столичного филиала "Югры" Нине Черновой - 9 лет колонии. Всем - также со штрафами в 1 миллион рублей.В 2021 году СК РФ сообщил о завершении расследования дела о растрате в отношении Хотина, Шиляева, Нефедова и Черновой, которые похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Кроме того, писало тогда ведомство, продолжалась работа по установлению обстоятельств хищения Хотиным и его соучастниками денежных средств "Югры" "на сумму свыше 267 миллиардов рублей".Изначально Хотину была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, затем ему назначили запрет определенных действий, но в октябре суд по ходатайству обвинения перевел его в СИЗО.Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231123/ananev-1911425658.html

https://ria.ru/20230919/korischenko-1897241337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

банк "югра", происшествия, россия