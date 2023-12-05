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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 05.12.2023
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22:19 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/vzryvy-1913997362.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 05.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T22:19
2023-12-05T22:19
в мире
одесса
вооруженные силы рф
украина
николаевская область
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Одесса, сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Одесской и Николаевской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, одесса, вооруженные силы рф, украина, николаевская область
В мире, Одесса, Вооруженные силы РФ, Украина, Николаевская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

"Зеркало недели": в Одессе раздаются взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
«
"Одесса, сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Одесской и Николаевской областях звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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Вчера, 17:16
 
В миреОдессаВооруженные силы РФУкраинаНиколаевская область
 
 
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