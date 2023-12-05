https://ria.ru/20231205/vzryvy-1913997362.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 05.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T22:19

2023-12-05T22:19

2023-12-05T22:19

в мире

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Одесса, сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Одесской и Николаевской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231205/vzryvy-1913936505.html

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украина

николаевская область

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