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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 05.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:16 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/vzryvy-1913936505.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 05.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:16
2023-12-05T17:16
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
в мире
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Днепропетровская область, сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
днепропетровская область
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РИА Новости
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5
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днепропетровская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Днепропетровской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
"Днепропетровская область, сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 декабря, 16:15
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаВ мире
 
 
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