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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 05.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:16

2023-12-05T17:16

2023-12-05T17:16

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Днепропетровская область, сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.

днепропетровская область

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