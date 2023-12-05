Рейтинг@Mail.ru
У жительницы Екатеринбурга выбило дверь в квартиру из-за сковороды с маслом - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 05.12.2023 (обновлено: 19:14 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/vzryv-1913963550.html
У жительницы Екатеринбурга выбило дверь в квартиру из-за сковороды с маслом
У жительницы Екатеринбурга выбило дверь в квартиру из-за сковороды с маслом - РИА Новости, 05.12.2023
У жительницы Екатеринбурга выбило дверь в квартиру из-за сковороды с маслом
Сковорода с кипящим маслом взорвалась в квартире в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:28
2023-12-05T19:14
происшествия
екатеринбург
свердловская область
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913974836_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_f7b5460b47836fc28df208a6e04916da.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Сковорода с кипящим маслом взорвалась в квартире в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. &quot;По предварительным данным, в момент мощного хлопка в жилище находилась женщина. Она решила раскалить масло, но оно загорелось, и женщина поместила &quot;факел&quot; под холодную воду, в результате чего и произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую&quot;, — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что в этой истории нет криминала. Горелых добавил, что пострадавшая получила ожоги 15 процентов тела, ее госпитализировали.По информации ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел сегодня, в 18:09 по местному времени (16:09 мск), в многоэтажке на улице Чемпионов.Из здания самостоятельно эвакуировались 27 человек, включая четырех детей. К месту происшествия прибыли три единицы спецтехники и восемь человек личного состава, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230317/gaz-1858483619.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913974836_373:0:2609:1677_1920x0_80_0_0_a8b5b54d09fa4202fcb4072d3b04500f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
У жительницы Екатеринбурга выбило дверь в квартиру из-за сковороды с маслом

В Екатеринбурге в квартире взорвалась сковорода с кипящим маслом

© iStock.com / Didar AytasСковорода в раковине
Сковорода в раковине - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© iStock.com / Didar Aytas
Сковорода в раковине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Сковорода с кипящим маслом взорвалась в квартире в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«

"По предварительным данным, в момент мощного хлопка в жилище находилась женщина. Она решила раскалить масло, но оно загорелось, и женщина поместила "факел" под холодную воду, в результате чего и произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в этой истории нет криминала. Горелых добавил, что пострадавшая получила ожоги 15 процентов тела, ее госпитализировали.
По информации ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел сегодня, в 18:09 по местному времени (16:09 мск), в многоэтажке на улице Чемпионов.
Из здания самостоятельно эвакуировались 27 человек, включая четырех детей. К месту происшествия прибыли три единицы спецтехники и восемь человек личного состава, добавили в ведомстве.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В многоквартирном доме в Нефтекамске взорвался газ
17 марта, 08:43
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьВалерий ГорелыхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала