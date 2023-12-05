https://ria.ru/20231205/vzryv-1913963550.html

У жительницы Екатеринбурга выбило дверь в квартиру из-за сковороды с маслом

У жительницы Екатеринбурга выбило дверь в квартиру из-за сковороды с маслом - РИА Новости, 05.12.2023

У жительницы Екатеринбурга выбило дверь в квартиру из-за сковороды с маслом

Сковорода с кипящим маслом взорвалась в квартире в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:28

2023-12-05T18:28

2023-12-05T19:14

происшествия

екатеринбург

свердловская область

валерий горелых

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Сковорода с кипящим маслом взорвалась в квартире в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "По предварительным данным, в момент мощного хлопка в жилище находилась женщина. Она решила раскалить масло, но оно загорелось, и женщина поместила "факел" под холодную воду, в результате чего и произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что в этой истории нет криминала. Горелых добавил, что пострадавшая получила ожоги 15 процентов тела, ее госпитализировали.По информации ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел сегодня, в 18:09 по местному времени (16:09 мск), в многоэтажке на улице Чемпионов.Из здания самостоятельно эвакуировались 27 человек, включая четырех детей. К месту происшествия прибыли три единицы спецтехники и восемь человек личного состава, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230317/gaz-1858483619.html

екатеринбург

свердловская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, свердловская область, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии)