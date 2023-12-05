https://ria.ru/20231205/vzryv-1913782086.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Винницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Винницкой области - РИА Новости, 05.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Винницкой области

Взрыв произошел в Винницкой области Украины, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T03:24

2023-12-05T03:24

2023-12-05T03:24

специальная военная операция на украине

винницкая область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

россия

украина

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Взрыв произошел в Винницкой области Украины, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога также звучит в Хмельницкой и Тернопольской областях страны. "В Винницкой области был слышен звук взрыва", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231205/kherson-1913773835.html

винницкая область

россия

украина

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винницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина, в мире