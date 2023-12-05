В сенате США сообщили об отмене запланированного выступления Зеленского
Сенатор Шумер: Зеленский в последнюю минуту отменил выступление в конгрессе США
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский отменил запланированное на сегодня выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами, заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.
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"Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту", — сказал он журналистам.
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.
Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.
По данным телеканала NBC News, представители обеих партий ранее сегодня попытались договориться по поводу запроса президента на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Эти переговоры провалились из-за несогласия демократов с требованиями республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.
Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.