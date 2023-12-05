https://ria.ru/20231205/vystuplenie-1913996739.html

В сенате США сообщили об отмене запланированного выступления Зеленского

В сенате США сообщили об отмене запланированного выступления Зеленского - РИА Новости, 06.12.2023

В сенате США сообщили об отмене запланированного выступления Зеленского

Владимир Зеленский отменил запланированное на сегодня выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами, заявил лидер демократического большинства в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-05T22:17

2023-12-05T22:17

2023-12-06T00:06

сша

в мире

украина

израиль

владимир зеленский

министерство обороны сша

джо байден

чак шумер

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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский отменил запланированное на сегодня выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами, заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер."Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту", — сказал он журналистам.Президент Украины должен был выступить перед сенаторами в рамках закрытого брифинга. Его обращение ожидалось в преддверии голосования по поводу выделения новых средств для Киева.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.По данным телеканала NBC News, представители обеих партий ранее сегодня попытались договориться по поводу запроса президента на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Эти переговоры провалились из-за несогласия демократов с требованиями республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.

https://ria.ru/20231205/risk-1913994085.html

https://ria.ru/20231205/konflikt-1913937601.html

https://ria.ru/20231205/nesoglasie-1913979386.html

сша

украина

израиль

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сша, в мире, украина, израиль, владимир зеленский, министерство обороны сша, джо байден, чак шумер