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В сенате США сообщили об отмене запланированного выступления Зеленского - РИА Новости, 06.12.2023
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22:17 05.12.2023 (обновлено: 00:06 06.12.2023)
https://ria.ru/20231205/vystuplenie-1913996739.html
В сенате США сообщили об отмене запланированного выступления Зеленского
В сенате США сообщили об отмене запланированного выступления Зеленского - РИА Новости, 06.12.2023
В сенате США сообщили об отмене запланированного выступления Зеленского
Владимир Зеленский отменил запланированное на сегодня выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами, заявил лидер демократического большинства в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-05T22:17
2023-12-06T00:06
сша
в мире
украина
израиль
владимир зеленский
министерство обороны сша
джо байден
чак шумер
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский отменил запланированное на сегодня выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами, заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.&quot;Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту&quot;, — сказал он журналистам.Президент Украины должен был выступить перед сенаторами в рамках закрытого брифинга. Его обращение ожидалось в преддверии голосования по поводу выделения новых средств для Киева.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.По данным телеканала NBC News, представители обеих партий ранее сегодня попытались договориться по поводу запроса президента на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Эти переговоры провалились из-за несогласия демократов с требованиями республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.
https://ria.ru/20231205/risk-1913994085.html
https://ria.ru/20231205/konflikt-1913937601.html
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сша, в мире, украина, израиль, владимир зеленский, министерство обороны сша, джо байден, чак шумер
США, В мире, Украина, Израиль, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Джо Байден, Чак Шумер
В сенате США сообщили об отмене запланированного выступления Зеленского

Сенатор Шумер: Зеленский в последнюю минуту отменил выступление в конгрессе США

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский отменил запланированное на сегодня выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами, заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.
«

"Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту", — сказал он журналистам.

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Ермак признал высокий риск поражения в конфликте без помощи США
Вчера, 21:55
Президент Украины должен был выступить перед сенаторами в рамках закрытого брифинга. Его обращение ожидалось в преддверии голосования по поводу выделения новых средств для Киева.
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.
Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
"Были на грани": в США раскрыли чудовищную правду о планах на Украину
Вчера, 17:17
По данным телеканала NBC News, представители обеих партий ранее сегодня попытались договориться по поводу запроса президента на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Эти переговоры провалились из-за несогласия демократов с требованиями республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.
Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
СМИ: растет несогласие украинских политиков с действиями Зеленского
Вчера, 19:41
 
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