https://ria.ru/20231205/vystavka-1913955637.html

Достижения Удмуртии презентовали на Дне региона на выставке "Россия"

Достижения Удмуртии презентовали на Дне региона на выставке "Россия" - РИА Новости, 05.12.2023

Достижения Удмуртии презентовали на Дне региона на выставке "Россия"

Первый зампред правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова рассказала о достижениях региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:51

2023-12-05T17:51

2023-12-05T17:51

удмуртская республика

россия

михаил калашников

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Первый зампред правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова рассказала о достижениях региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. Церемония открытия Дня Удмуртской Республики состоялась 5 декабря. На презентации Абрамова рассказала о главных достижениях региона, реализации нацпрограмм, инициированных президентом России, и перспективах развития Республики. Она отметила, что Удмуртия уже пятый год подряд занимает лидирующие позиции среди регионов страны по уровню комфорта ведения бизнеса. Также Республика производит и экспортирует товары по всему миру. "Каждая десятая роза, произведенная в РФ – это роза, срезанная в теплицах Удмуртии. Республика производит столько продуктов питания, что не только обеспечивает себя, но и щедро делится тем, что мы производим с другими странами. Удмуртия – это экспорт товаров по всему миру. Регион поставляет продукцию в 83 страны. Металл, минеральные продукты, изделия из дерева, оборонная продукция, машины и тепловозы – все это то, что экспортируется из Удмуртии. В разных странах мира парятся нашими вениками, носят нашу одежду, едят сыр и пьют кофе нашего производства", - рассказала Абрамова. Она отметила, что достижения Республики выходят за пределы земного шара - оборудование удмуртских заводов работает на Международной космической станции. Также сейчас это регион, где сосредоточено самое большое количество производителей беспилотных летающих аппаратов. "Наш регион, безусловно, оборонный щит страны. Михаил Калашников трудился в Удмуртии 60 лет, вносил свою лепту в безопасность страны. И сегодня у нас работают предприятия очень важные для оборонного щита России. Наши оружейники по праву считаются символом Республики и символом нашей страны. Сегодня более 70 тысяч специалистов работают на оборонную промышленность", - отметила Абрамова. В День Удмуртии гостей выставки ждет насыщенная культурная и деловая программа: познавательные лекции и мастер-классы, спектакли и викторины, дегустации национальных блюд, выступления музыкальных коллективов, панельная и инвестиционная сессии, круглый стол и многое другое. "Сердце Удмуртии – это наши люди. Уверенные, талантливые, активные, отзывчивые и невероятно трудолюбивые. Поэтому наш стенд сегодня посвящен именно людям. Судьбам этих людей и их развитию", - подчеркнула Абрамова. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Стенд Удмуртии представлен в павильоне 75.

https://ria.ru/20231126/brechalov-1911909249.html

https://ria.ru/20231117/udmurtiya-1910035084.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, михаил калашников, выставка-форум "россия"