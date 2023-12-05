https://ria.ru/20231205/vystavka-1913948366.html

Музей Победы представит выставку "Новый год. Тыл приближает Победу"

Музей Победы представит выставку "Новый год. Тыл приближает Победу" - РИА Новости, 05.12.2023

Музей Победы представит выставку "Новый год. Тыл приближает Победу"

Выставка "Новый год. Тыл приближает Победу" о том, как в годы Великой Отечественной войны готовились к встрече главного зимнего праздника и продолжали верить в... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:35

2023-12-05T17:35

2023-12-05T17:39

культура

москва

музей победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749998360_0:857:2047:2008_1920x0_80_0_0_1a7ca07af6cba5d8c9e7e6819dfef2e5.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Выставка "Новый год. Тыл приближает Победу" о том, как в годы Великой Отечественной войны готовились к встрече главного зимнего праздника и продолжали верить в чудо, откроется в Музее Победы в Москве 13 декабря, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. "Тринадцатого декабря в Музее Победы откроется выставка "Новый год. Тыл приближает Победу"… Жители и гости столицы смогут узнать, как в годы Великой Отечественной войны в нашей стране готовились к встрече главного зимнего праздника и даже в такое суровое время продолжали верить в чудо", - говорится в сообщении. На выставке представят более 50 экспонатов из фондов Музея Победы и Музея истории шоколада и какао. Посетители увидят елочные игрушки, новогодние украшения, подлинные новогодние упаковки кондитерских изделий 1930-1940-х годов, тематические формы для кондитерского производства XX века. В экспозицию также вошли новогодние открытки, письма, почтовые карточки, памятные подарки, сделанные своими руками. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с историями работников кондитерских фабрик в военное время. "Об их подвиге расскажут подлинные награды и документы, а также фотографии и личные вещи. Среди экспонатов будут и экземпляры сигнальных шашек, пламегасителей, выпускаемых фабрикой для защиты столицы", - подчеркнули в пресс-службе. Выставку дополнят интерактивная тач-панель с презентацией о работе фабрики в годы войны и мультимедийный экран с хроникой из архива фабрики "Красный Октябрь". Все желающие смогут посетить экспозицию до 31 января 2024 года включительно.

https://ria.ru/20231204/vystavka-1913684840.html

https://ria.ru/20231203/vystavki-1913465211.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, музей победы