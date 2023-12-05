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Музей Победы представит выставку "Новый год. Тыл приближает Победу" - РИА Новости, 05.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:35 05.12.2023 (обновлено: 17:39 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/vystavka-1913948366.html
Музей Победы представит выставку "Новый год. Тыл приближает Победу"
Музей Победы представит выставку "Новый год. Тыл приближает Победу" - РИА Новости, 05.12.2023
Музей Победы представит выставку "Новый год. Тыл приближает Победу"
Выставка "Новый год. Тыл приближает Победу" о том, как в годы Великой Отечественной войны готовились к встрече главного зимнего праздника и продолжали верить в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:35
2023-12-05T17:39
культура
москва
музей победы
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Выставка "Новый год. Тыл приближает Победу" о том, как в годы Великой Отечественной войны готовились к встрече главного зимнего праздника и продолжали верить в чудо, откроется в Музее Победы в Москве 13 декабря, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. "Тринадцатого декабря в Музее Победы откроется выставка "Новый год. Тыл приближает Победу"… Жители и гости столицы смогут узнать, как в годы Великой Отечественной войны в нашей стране готовились к встрече главного зимнего праздника и даже в такое суровое время продолжали верить в чудо", - говорится в сообщении. На выставке представят более 50 экспонатов из фондов Музея Победы и Музея истории шоколада и какао. Посетители увидят елочные игрушки, новогодние украшения, подлинные новогодние упаковки кондитерских изделий 1930-1940-х годов, тематические формы для кондитерского производства XX века. В экспозицию также вошли новогодние открытки, письма, почтовые карточки, памятные подарки, сделанные своими руками. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с историями работников кондитерских фабрик в военное время. "Об их подвиге расскажут подлинные награды и документы, а также фотографии и личные вещи. Среди экспонатов будут и экземпляры сигнальных шашек, пламегасителей, выпускаемых фабрикой для защиты столицы", - подчеркнули в пресс-службе. Выставку дополнят интерактивная тач-панель с презентацией о работе фабрики в годы войны и мультимедийный экран с хроникой из архива фабрики "Красный Октябрь". Все желающие смогут посетить экспозицию до 31 января 2024 года включительно.
https://ria.ru/20231204/vystavka-1913684840.html
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москва, музей победы
Культура, Москва, Музей Победы
Музей Победы представит выставку "Новый год. Тыл приближает Победу"

Музей Победы представит 13 декабря выставку "Новый год. Тыл приближает Победу"

© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанк Оборона Москвы. Танкист устанавливает знамя части на танк. 31 декабря 1941 год
 Оборона Москвы. Танкист устанавливает знамя части на танк. 31 декабря 1941 год - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Александр Капустянский
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Оборона Москвы. Танкист устанавливает знамя части на танк. 31 декабря 1941 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Выставка "Новый год. Тыл приближает Победу" о том, как в годы Великой Отечественной войны готовились к встрече главного зимнего праздника и продолжали верить в чудо, откроется в Музее Победы в Москве 13 декабря, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
«
"Тринадцатого декабря в Музее Победы откроется выставка "Новый год. Тыл приближает Победу"… Жители и гости столицы смогут узнать, как в годы Великой Отечественной войны в нашей стране готовились к встрече главного зимнего праздника и даже в такое суровое время продолжали верить в чудо", - говорится в сообщении.
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4 декабря, 16:43
На выставке представят более 50 экспонатов из фондов Музея Победы и Музея истории шоколада и какао. Посетители увидят елочные игрушки, новогодние украшения, подлинные новогодние упаковки кондитерских изделий 1930-1940-х годов, тематические формы для кондитерского производства XX века.
В экспозицию также вошли новогодние открытки, письма, почтовые карточки, памятные подарки, сделанные своими руками. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с историями работников кондитерских фабрик в военное время. "Об их подвиге расскажут подлинные награды и документы, а также фотографии и личные вещи. Среди экспонатов будут и экземпляры сигнальных шашек, пламегасителей, выпускаемых фабрикой для защиты столицы", - подчеркнули в пресс-службе.
Выставку дополнят интерактивная тач-панель с презентацией о работе фабрики в годы войны и мультимедийный экран с хроникой из архива фабрики "Красный Октябрь".
Все желающие смогут посетить экспозицию до 31 января 2024 года включительно.
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