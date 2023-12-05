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Западные СМИ рассказали, когда Зеленский может захотеть провести выборы - РИА Новости, 05.12.2023
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23:45 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/vybory-1914004337.html
Западные СМИ рассказали, когда Зеленский может захотеть провести выборы
Западные СМИ рассказали, когда Зеленский может захотеть провести выборы - РИА Новости, 05.12.2023
Западные СМИ рассказали, когда Зеленский может захотеть провести выборы
Владимир Зеленский может захотеть провести выборы раньше, чем закончится конфликт на Украине, пока его рейтинг не упал еще ниже, пишет газета Financial Times со РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T23:45
2023-12-05T23:45
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский может захотеть провести выборы раньше, чем закончится конфликт на Украине, пока его рейтинг не упал еще ниже, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Зеленский ранее отказался от идеи проведения выборов на фоне конфликта в стране, и около 80% населения поддержали это решение. "У него может быть соблазн изменить свое мнение, пока его популярность не упала еще ниже", - пишет газета со ссылкой на информированные источники. Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года. Однако власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет. Ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на результаты исследования, проведенного группой "Рейтинг", сообщало, что если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, на них победила бы гипотетическая партия главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, гипотетический "блок Зеленского" занимает второе место.
https://ria.ru/20231205/nesoglasie-1913979386.html
https://ria.ru/20231205/padenie-1914000639.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
Западные СМИ рассказали, когда Зеленский может захотеть провести выборы

FT: Зеленский может захотеть провести выборы до того, как его рейтинги упадут

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский может захотеть провести выборы раньше, чем закончится конфликт на Украине, пока его рейтинг не упал еще ниже, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Зеленский ранее отказался от идеи проведения выборов на фоне конфликта в стране, и около 80% населения поддержали это решение.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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"У него может быть соблазн изменить свое мнение, пока его популярность не упала еще ниже", - пишет газета со ссылкой на информированные источники.
Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года. Однако власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет.
Ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на результаты исследования, проведенного группой "Рейтинг", сообщало, что если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, на них победила бы гипотетическая партия главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, гипотетический "блок Зеленского" занимает второе место.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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