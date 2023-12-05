https://ria.ru/20231205/vuzy-1913976200.html

Новгородский и петербургский вузы подготовят операторов по борьбе с БПЛА

Новгородский и петербургский вузы подготовят операторов по борьбе с БПЛА - РИА Новости, 05.12.2023

Новгородский и петербургский вузы подготовят операторов по борьбе с БПЛА

Новгородский государственный университет (НовГУ) заключил соглашение с Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России, чтобы совместно готовить операторов для РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:18

2023-12-05T19:18

2023-12-05T19:18

технологии

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910784804_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_a5f68e8988b366a975b34d9e28e0e3eb.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Новгородский государственный университет (НовГУ) заключил соглашение с Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России, чтобы совместно готовить операторов для борьбы с беспилотниками, сообщает пресс-служба вуза НовГУ. Уточняется, что соглашение предусматривает научно-техническое сотрудничество, в том числе в области обнаружения, управления и радиоподавления беспилотных авиационных систем в интересах МЧС России. "План развития сотрудничества вузов предусматривает разработку совместных программ и модулей высшего образования и дополнительного профессионального образования для подготовки кадров в области противодействия БПЛА", - говорится в сообщении. Отмечается, что операторы и инструкторы беспилотников будут готовиться с учётом моделей беспилотных авиационных систем, имеющихся в МЧС. Будут разрабатываться мобильные переносные системы для защиты спасателей, работающих в условиях потенциальной атаки дронов. В планах проведение совместных испытаний радара бокового обзора лаборатории цифровой обработки сигнала на БПЛА МЧС и разработка законодательства для противодроновой защиты.

https://ria.ru/20231024/dron-1904835465.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)