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Новгородский и петербургский вузы подготовят операторов по борьбе с БПЛА - РИА Новости, 05.12.2023
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19:18 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/vuzy-1913976200.html
Новгородский и петербургский вузы подготовят операторов по борьбе с БПЛА
Новгородский и петербургский вузы подготовят операторов по борьбе с БПЛА - РИА Новости, 05.12.2023
Новгородский и петербургский вузы подготовят операторов по борьбе с БПЛА
Новгородский государственный университет (НовГУ) заключил соглашение с Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России, чтобы совместно готовить операторов для РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:18
2023-12-05T19:18
технологии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Новгородский государственный университет (НовГУ) заключил соглашение с Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России, чтобы совместно готовить операторов для борьбы с беспилотниками, сообщает пресс-служба вуза НовГУ. Уточняется, что соглашение предусматривает научно-техническое сотрудничество, в том числе в области обнаружения, управления и радиоподавления беспилотных авиационных систем в интересах МЧС России. "План развития сотрудничества вузов предусматривает разработку совместных программ и модулей высшего образования и дополнительного профессионального образования для подготовки кадров в области противодействия БПЛА", - говорится в сообщении. Отмечается, что операторы и инструкторы беспилотников будут готовиться с учётом моделей беспилотных авиационных систем, имеющихся в МЧС. Будут разрабатываться мобильные переносные системы для защиты спасателей, работающих в условиях потенциальной атаки дронов. В планах проведение совместных испытаний радара бокового обзора лаборатории цифровой обработки сигнала на БПЛА МЧС и разработка законодательства для противодроновой защиты.
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технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Технологии, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новгородский и петербургский вузы подготовят операторов по борьбе с БПЛА

НовГУ и вуз МЧС из Санкт-Петербурга будут готовить операторов по борьбе с БПЛА

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Новгородский государственный университет (НовГУ) заключил соглашение с Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России, чтобы совместно готовить операторов для борьбы с беспилотниками, сообщает пресс-служба вуза НовГУ.
Уточняется, что соглашение предусматривает научно-техническое сотрудничество, в том числе в области обнаружения, управления и радиоподавления беспилотных авиационных систем в интересах МЧС России.
«
"План развития сотрудничества вузов предусматривает разработку совместных программ и модулей высшего образования и дополнительного профессионального образования для подготовки кадров в области противодействия БПЛА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операторы и инструкторы беспилотников будут готовиться с учётом моделей беспилотных авиационных систем, имеющихся в МЧС. Будут разрабатываться мобильные переносные системы для защиты спасателей, работающих в условиях потенциальной атаки дронов. В планах проведение совместных испытаний радара бокового обзора лаборатории цифровой обработки сигнала на БПЛА МЧС и разработка законодательства для противодроновой защиты.
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ТехнологииРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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