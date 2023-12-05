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Новгородский и петербургский вузы подготовят операторов по борьбе с БПЛА
Новгородский и петербургский вузы подготовят операторов по борьбе с БПЛА - РИА Новости, 05.12.2023
Новгородский и петербургский вузы подготовят операторов по борьбе с БПЛА
Новгородский государственный университет (НовГУ) заключил соглашение с Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России, чтобы совместно готовить операторов для РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T19:18
2023-12-05T19:18
2023-12-05T19:18
технологии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910784804_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_a5f68e8988b366a975b34d9e28e0e3eb.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Новгородский государственный университет (НовГУ) заключил соглашение с Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России, чтобы совместно готовить операторов для борьбы с беспилотниками, сообщает пресс-служба вуза НовГУ. Уточняется, что соглашение предусматривает научно-техническое сотрудничество, в том числе в области обнаружения, управления и радиоподавления беспилотных авиационных систем в интересах МЧС России. "План развития сотрудничества вузов предусматривает разработку совместных программ и модулей высшего образования и дополнительного профессионального образования для подготовки кадров в области противодействия БПЛА", - говорится в сообщении. Отмечается, что операторы и инструкторы беспилотников будут готовиться с учётом моделей беспилотных авиационных систем, имеющихся в МЧС. Будут разрабатываться мобильные переносные системы для защиты спасателей, работающих в условиях потенциальной атаки дронов. В планах проведение совместных испытаний радара бокового обзора лаборатории цифровой обработки сигнала на БПЛА МЧС и разработка законодательства для противодроновой защиты.
https://ria.ru/20231024/dron-1904835465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Технологии, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новгородский и петербургский вузы подготовят операторов по борьбе с БПЛА
НовГУ и вуз МЧС из Санкт-Петербурга будут готовить операторов по борьбе с БПЛА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Новгородский государственный университет (НовГУ) заключил соглашение с Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России, чтобы совместно готовить операторов для борьбы с беспилотниками, сообщает пресс-служба вуза НовГУ.
Уточняется, что соглашение предусматривает научно-техническое сотрудничество, в том числе в области обнаружения, управления и радиоподавления беспилотных авиационных систем в интересах МЧС России.
«
"План развития сотрудничества вузов предусматривает разработку совместных программ и модулей высшего образования и дополнительного профессионального образования для подготовки кадров в области противодействия БПЛА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операторы и инструкторы беспилотников будут готовиться с учётом моделей беспилотных авиационных систем, имеющихся в МЧС. Будут разрабатываться мобильные переносные системы для защиты спасателей, работающих в условиях потенциальной атаки дронов. В планах проведение совместных испытаний радара бокового обзора лаборатории цифровой обработки сигнала на БПЛА МЧС и разработка законодательства для противодроновой защиты.
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