https://ria.ru/20231205/vulkan-1913914612.html
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 22
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 22 - РИА Новости, 05.12.2023
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 22
Число погибших в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии возросло до 22, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:07
2023-12-05T16:07
2023-12-05T17:12
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии возросло до 22, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы поисково-спасательной службы Паданг. Ранее сообщалось, что число погибших в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии возросло до 13, еще 10 альпинистов числились пропавшими без вести. Всего индонезийские власти заявляли о 75 альпинистах, которые оказались в ловушке во время извержения горы Марапи в воскресенье днем. Тогда 49 человек были успешно эвакуированы. "Число погибших из-за извержения вулкана в Индонезии возросло до 22", - говорится в сообщении агентства. Как заявил агентству Франс Пресс глава поисково-спасательной службы Паданг Абдул Малик, девять из десяти альпинистов, числившихся пропавшими без вести, найдены погибшими, поисково-спасательная операция продолжается. Посольство России в Индонезии ранее заявило РИА Новости, что не получало сообщений о жертвах среди россиян в связи с извержением вулкана Марапи в стране, Ранее японское метеорологическое управление со ссылкой на Дарвиновский консультативный центр по вулканическому пеплу сообщило, что столб пепла после извержения вулкана Марапи на острове Суматра составил 15 тысяч метров. Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
https://ria.ru/20231113/vulkan-1909033707.html
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в мире, индонезия, суматра
В мире, Индонезия, Суматра
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 22
Число погибших при извержении вулкана Марапи в Индонезии возросло до 22
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Число погибших в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии возросло до 22, сообщает агентство Франс Пресс
со ссылкой на заявление главы поисково-спасательной службы Паданг.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии возросло до 13, еще 10 альпинистов числились пропавшими без вести. Всего индонезийские власти заявляли о 75 альпинистах, которые оказались в ловушке во время извержения горы Марапи в воскресенье днем. Тогда 49 человек были успешно эвакуированы.
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"Число погибших из-за извержения вулкана в Индонезии возросло до 22", - говорится в сообщении агентства.
Как заявил агентству Франс Пресс глава поисково-спасательной службы Паданг Абдул Малик, девять из десяти альпинистов, числившихся пропавшими без вести, найдены погибшими, поисково-спасательная операция продолжается.
Посольство России в Индонезии ранее заявило РИА Новости, что не получало сообщений о жертвах среди россиян в связи с извержением вулкана Марапи в стране,
Ранее японское метеорологическое управление со ссылкой на Дарвиновский консультативный центр по вулканическому пеплу сообщило, что столб пепла после извержения вулкана Марапи на острове Суматра составил 15 тысяч метров.
Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан
, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки
до южной части Аляски
, затем поворачивает к Японии
, Филиппинам
и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии
и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
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