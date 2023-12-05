https://ria.ru/20231205/vulkan-1913914612.html

Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 22

Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 22 - РИА Новости, 05.12.2023

Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 22

Число погибших в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии возросло до 22, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:07

2023-12-05T16:07

2023-12-05T17:12

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии возросло до 22, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы поисково-спасательной службы Паданг. Ранее сообщалось, что число погибших в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии возросло до 13, еще 10 альпинистов числились пропавшими без вести. Всего индонезийские власти заявляли о 75 альпинистах, которые оказались в ловушке во время извержения горы Марапи в воскресенье днем. Тогда 49 человек были успешно эвакуированы. "Число погибших из-за извержения вулкана в Индонезии возросло до 22", - говорится в сообщении агентства. Как заявил агентству Франс Пресс глава поисково-спасательной службы Паданг Абдул Малик, девять из десяти альпинистов, числившихся пропавшими без вести, найдены погибшими, поисково-спасательная операция продолжается. Посольство России в Индонезии ранее заявило РИА Новости, что не получало сообщений о жертвах среди россиян в связи с извержением вулкана Марапи в стране, Ранее японское метеорологическое управление со ссылкой на Дарвиновский консультативный центр по вулканическому пеплу сообщило, что столб пепла после извержения вулкана Марапи на острове Суматра составил 15 тысяч метров. Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.

https://ria.ru/20231113/vulkan-1909033707.html

https://ria.ru/20231119/popokatepetl-1910386819.html

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