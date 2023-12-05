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Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13 - РИА Новости, 05.12.2023
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12:35 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/vulkan-1913850582.html
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13 - РИА Новости, 05.12.2023
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13
Число погибших в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии возросло до 13, заявил глава поисково-спасательной службы Паданг Абдул Малик. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:35
2023-12-05T12:35
в мире
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западная суматра
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии возросло до 13, заявил глава поисково-спасательной службы Паданг Абдул Малик. В понедельник индонезийский портал Tribune сообщал, что в результате извержения вулкана Марапи в индонезийской провинции Западная Суматра погибли 11 человек, собиравшихся совершить восхождение на гору, продолжались поиски 12 человек. Всего индонезийские власти заявляли о 75 альпинистах, которые оказались в ловушке во время извержения горы Марапи в воскресенье днем. Тогда 49 человек были успешно эвакуированы. "В настоящее время общее число погибших составляет 13 человек", - заявил агентству Франс Пресс Абдул Малик. Он добавил, что 10 альпинистов по-прежнему числятся пропавшими без вести, спасателям удалось эвакуировать 52 человека. По словам Малика, проведению спасательной операции мешают продолжающаяся вулканическая активность и плохие погодные условия. Ранее японское метеорологическое управление со ссылкой на Дарвиновский консультативный центр по вулканическому пеплу сообщило, что столб пепла после извержения вулкана Марапи на острове Суматра составил 15 тысяч метров. Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
https://ria.ru/20231119/popokatepetl-1910386819.html
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в мире, индонезия, западная суматра, суматра
В мире, Индонезия, Западная Суматра, Суматра
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13

Число погибших при извержении вулкана Марапи в Индонезии возросло до 13

© AFP 2023 / ADI PRIMAСпасатели готовятся к поисково-спасательной операции после извержения вулкана Марапи в Индонезии
Спасатели готовятся к поисково-спасательной операции после извержения вулкана Марапи в Индонезии - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / ADI PRIMA
Спасатели готовятся к поисково-спасательной операции после извержения вулкана Марапи в Индонезии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии возросло до 13, заявил глава поисково-спасательной службы Паданг Абдул Малик.
В понедельник индонезийский портал Tribune сообщал, что в результате извержения вулкана Марапи в индонезийской провинции Западная Суматра погибли 11 человек, собиравшихся совершить восхождение на гору, продолжались поиски 12 человек. Всего индонезийские власти заявляли о 75 альпинистах, которые оказались в ловушке во время извержения горы Марапи в воскресенье днем. Тогда 49 человек были успешно эвакуированы.
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"В настоящее время общее число погибших составляет 13 человек", - заявил агентству Франс Пресс Абдул Малик.
Он добавил, что 10 альпинистов по-прежнему числятся пропавшими без вести, спасателям удалось эвакуировать 52 человека. По словам Малика, проведению спасательной операции мешают продолжающаяся вулканическая активность и плохие погодные условия.
Ранее японское метеорологическое управление со ссылкой на Дарвиновский консультативный центр по вулканическому пеплу сообщило, что столб пепла после извержения вулкана Марапи на острове Суматра составил 15 тысяч метров.
Индонезия входит в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно 1,5 тысячи известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
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