https://ria.ru/20231205/vsu-1913853355.html

Рогов заявил, что расправа над несогласными стала в ВСУ обычным делом

Рогов заявил, что расправа над несогласными стала в ВСУ обычным делом - РИА Новости, 05.12.2023

Рогов заявил, что расправа над несогласными стала в ВСУ обычным делом

Расправа над сослуживцами, которые не желают умирать за киевский режим, стала обычным делом в ВСУ, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:49

2023-12-05T12:49

2023-12-05T12:49

специальная военная операция на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Расправа над сослуживцами, которые не желают умирать за киевский режим, стала обычным делом в ВСУ, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Группа из 25 военнослужащих ВСУ, которая хотела сдаться в плен, была уничтожена своей же артиллерией, рассказал ранее РИА Новости заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным "Купол". "Расправа над несогласными сослуживцами стала привычной и постоянной практикой в рядах ВСУ. Там грозят уничтожением только за мысль сдаться или перейти на мирную сторону. У военнослужащих ВСУ формируют животный страх", - сказал Рогов. Желающих сдаться и перейти на российскую сторону с каждым днем становится все больше. "Специально созданная гуманитарная частота 149.200 "Волга" для перехода на мирную сторону стала своего рода линией доверия и единственной возможностью для украинских солдат спасти свои жизни, не став частью страшного западного сценария войны до последнего украинца", - пояснил Рогов. По его словам, сдавшиеся в плен украинские солдаты обеспечены питанием, медицинским обслуживанием, хорошими условиями содержания, а также связью с родственниками. "Многие из них уже сейчас берут в руки оружие, чтобы освобождать родную землю от украинских нацистов, сражаясь на стороне русской армии", - заметил Рогов. В ноябре боец Виктор Киричанский с позывным "Кирик" рассказал РИА Новости, что первая группа состоящего из бывших украинских военнопленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого, входящего в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад", выехала на боевое задание.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

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украина