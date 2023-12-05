https://ria.ru/20231205/vorovstvo-1913635455.html

Названы предметы, которые туристы воруют в отелях чаще всего

Названы предметы, которые туристы воруют в отелях чаще всего - РИА Новости, 05.12.2023

Названы предметы, которые туристы воруют в отелях чаще всего

Эксперты рассказали, какие предметы воруют постояльцы в отелях, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T02:00

2023-12-05T02:00

2023-12-05T02:00

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие предметы воруют постояльцы в отелях, сообщает АТОР. В сентябре и октябре 2023 года гостиничный портал Wellness Heaven опросил почти 1400 представителей отелей категории "четыре и пять звезд" из Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Нидерландов и Швейцарии.Оказалось, что самый популярный "сувенир" из отеля – полотенца. Их назвали 79 процентов респондентов. Исчезновение халатов отмечали 66 процентов сотрудников, а вешалось – 50 процентов.Туристы забирают из номеров и мелкие предметы, такие как ручки, косметику, выковыривают батарейки из электронных часов и пультов. Из номеров крадут даже кофемашины, сказали 11 процентов опрошенных. До пандемии этот показатель был в два раза ниже.Недосчитывались матрасов после отъезда гостей почти семь процентов опрошенных, планшетов – 18 процентов. Три процента респондентов указали, что из номеров исчезали телефоны, 27 процентов лишались столовых приборов, 4 процента – ламп.В этом году появился новый тренд: постояльцы уносят с собой мини-холодильники. О таких случаях упомянули три процента отельеров.Опрошенные отметили тенденцию: гости "пятерок" чаще уносят с собой дорогие вещи. Например, телевизоры там выносят в пять раз чаще, чем из "четверок", а еще – в четыре раза чаще воруют произведения искусства.Есть и страновая специфика. Так, в Германии туристы в основном забирают с собой полотенца, халаты и косметические принадлежности. В Австрии особый интерес вызывают посуда и кофемашины. В Италии путешественники нередко уносят с собой бокалы для вина, в Швейцарии – фены, во Франции – пульты от телевизора, в Нидерландах – лампочки и туалетную бумагу.Крадут из отелей и совершенно неожиданные вещи – душ с гидромассажем, сиденье унитаза, сам унитаз, дверные ручки, шторы, сливная труба или, как в случае с берлинским отелем, целая раковина.В ходе опроса владелец гостиницы из Италии сообщил, что из его вестибюля украли пианино. В отеле в Англии гость снял номер с двери своей комнаты.

https://ria.ru/20231202/puteshestviya-1913168081.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, италия, германия, австрия, ассоциация туроператоров россии (атор), воровство